Després de les vacances, verdura
Els aliments frescos i els complements dietètics omplen el rebost després de l’estiu. El consum de llegums pujarà aquest setembre un 36%, el de carn un 10% i el de suplements com el magnesi i el ferro un 65%, segons la patronal de supermercats Asedas
María Jesús Ibáñez
Tornar a omplir la nevera i reposar els aliments bàsics al rebost. La tornada a casa després de les vacances representa haver d’afrontar l’anomenada operació rebost o, cosa que és el mateix, fer una compra general abans de reprendre una nova rutina laboral i la tornada a l’escola. Es tracta, segons informa l’Associació Espanyola de Distribuïdors, Autoserveis i Supermercats (Asedas), que agrupa 20.000 establiments comercials, de "l’hàbit de consum més important de l’any", per al qual el sector ja fa dies que es prepara, sobretot pel que fa a l’aspecte logístic.
El final dels àpats informals de l’estiu i la tornada a la cuina més tradicional i d’ingredients, assenyala Asedas, "situa els llegums al podi del consum, amb increments al setembre de l’ordre del 36%", segons les seves previsions. Juntament amb els llegums, la demanda d’algunes verdures, com les diverses variants de cols, pot arribar a augments en la demanda de més del 50%, mentre que per a les patates s’estima un increment de vendes del 15%.
Complements dietètics
Com ja s’ha apuntat en els últims anys, la patronal dels supermercats posa en relleu "l’augment del consum de complements dietètics, que incrementen la demanda en un 65% al setembre", un mes en què la reincorporació a la feina, juntament amb la represa de l’agenda d’hivern, anima moltes persones a buscar el recolzament de magnesis, ferros o altres suplements.
La tornada als plats més elaborats també es reflecteix en la carn, el consum general de la qual se sol incrementar un 10%, i en el peix fresc i congelat, amb un augment del 5,5%. També arriben les mandarines primerenques, el raïm o les peres. Com a ingredient per acompanyar les elaboracions, l’oli puja el consum un 2% al setembre, especialment el de gira-sol, amb un 6%. Altres productes bàsics que cal remarcar són la farina i la sèmola (+14%), el sucre (+12%) i finalment la llet (+4%).
Enguany, aquesta pujada de setembre vindrà marcada per la pujada de preu de productes com les patates i la pasta de macarrons, que a l’agost s’han encarit en un 14% i un 3% respectivament. S’hi afegeixen els ous, que l’últim any acumulen un increment de preu de gairebé un 9%.
En concret, patates, amb una pujada mitjana del 14%, i macarrons, amb un 3%, són, juntament amb les peres conference, que s’encareixen un 3,2%, els bàsics que han pujat més als grans supermercats durant el mes d’agost, segons indica un estudi elaborat per Facua-Consumidors en Acció després d’analitzar els preus de vuit cadenes de supermercats.
L’últim mes, la malla de patates ha registrat un increment mitjà del 14%, i ha destacat la pujada produïda a Hipercor, on la malla de cinc quilos ha passat de 5,99 euros al juliol a 7,75 euros a l’agost, la qual cosa representa un 29,4% més. El quilo de peres conference costa un 3,2% en les últimes setmanes, amb un repunt del 20,3% als supermercats Carrefour, després de passar de 2,12 euros al juliol a 2,55 euros a l’agost. Els dos casos s’expliquen, sobretot, per les males collites que hi està havent aquest any. Les patates noves arriben a Espanya eminentment de França, un país que registrarà un descens de producció del 23%, en una de les seves pitjors collites de fa anys. Les peres, per la seva banda, també han vist minvada la quantitat per culpa de les fortes onades de calor.
Durant aquest mateix període també s’han incrementat els preus de l’oli de gira-sol (2,8%), les taronges (2,5%), l’enciam iceberg (2,4%), la farina de blat (1,8%), la llet sencera (1,3%), l’arròs rodó (0,2%) i les pomes golden (0,2%). Per contra, entre els aliments que han reduït el preu mitjà a l’agost en comparació amb el mes de juliol hi ha les llimones (-4,2%) i el raïm blanc sense llavors (-18%).
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