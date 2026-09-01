Institut d’Investigació Josep Trueta
Un estudi identifica diferències segons el sexe en la relació entre la microbiota intestinal i la depressió
Els resultats aporten noves evidències sobre els mecanismes biològics implicats en la depressió i reforcen la importància d’incorporar la perspectiva de gènere en la salut mental
Regió7
Un estudi liderat per investigadors de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI) ha identificat diferències específiques entre dones i homes en les associacions entre la microbiota intestinal, els metabòlits derivats del triptòfan i la simptomatologia depressiva. Els resultats, publicats a la revista ‘npj Biofilms and Microbiomes’, aporten noves evidències sobre els mecanismes biològics implicats en la depressió i reforcen la importància d’incorporar la perspectiva de gènere en la investigació en salut mental, segons ha explicat aquest dimarts IDIBGI en una nota de premsa.
L’estudi ha analitzat dades d’una cohort formada per 802 persones adultes —419 dones i 383 homes— amb l’objectiu d’explorar la relació entre la microbiota intestinal, els metabòlits plasmàtics derivats del triptòfan – un aminoàcid essencial implicat en processos relacionats amb el funcionament del cervell – i els símptomes depressius, tenint en compte factors com l’ alimentació, el tabaquisme, el consum d’alcohol i l’ activitat física.
Els resultats mostren diferències significatives entre dones i homes tant en el perfil metabòlic com en les associacions amb la simptomatologia depressiva. En les dones es van detectar concentracions més elevades d’alguns metabòlits derivats del triptòfan, com l’àcid indol-3-acètic produït per la microbiota intestinal, i nivells més baixos de trigonelina, un compost natural present en diversos aliments d’origen vegetal. Mitjançant models d’aprenentatge automàtic, els investigadors van observar que aquests metabòlits s’associaven amb una gravetat més gran dels símptomes depressius. En els homes, en canvi, només un dels metabolets analitzats mostrava una associació amb una menor simptomatologia depressiva.
Segons Jordi Mayneris-Perxachs, cap del grup de Medicina i Biologia Integrativa de Sistemes de l’IDIBGI, «tot i que aquestes troballes no demostren una relació causal, reforcen una idea important: el sexe no s’hauria de tractar com una simple covariable d’ajust en la investigació sobre l’eix microbioma-intestí-cervell». Per la seva banda, José Manuel Fernández-Real, cap del grup de Nutrició, Eumetabolisme i Salut, planteja que «en vista d’aquestes observacions, fins i tot el tractament antidepressiu podria beneficiar-se d’un enfocament més personalitzat, en lloc d’aplicar estratègies terapèutiques uniformes a tots els pacients».
Una de les troballes més destacades és la identificació, únicament en dones, d’una relació entre la simptomatologia depressiva i la presència de determinats microorganismes intestinals productors de metà. Aquests microorganismes també es van associar amb gens implicats en el metabolisme del triptòfan i en la producció dels seus metabòlits, cosa que apunta a una possible connexió entre la microbiota intestinal i els mecanismes biològics relacionats amb la depressió.
Segons els investigadors, els resultats suggereixen que la interacció entre la microbiota intestinal i el metabolisme del triptòfan podria contribuir a explicar part de les diferències biològiques observades entre dones i homes en relació amb la depressió. Tot i que l’estudi descriu associacions que s’hauran de validar en futurs treballs, les troballes aporten noves pistes sobre els mecanismes implicats en aquest trastorn i podrien contribuir al desenvolupament de futures estratègies de medicina personalitzada en salut mental.
L’estudi ha sigut liderat pels investigadors de l’IDIBGI José Manuel Fernández-Real i Jordi Mayneris-Perxachs, amb la participació d’investigadors de la Universitat de València i d’altres institucions científiques estatals i internacionals.
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