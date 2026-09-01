A partir de gener
Catalunya canvia l’accés a La Meva Salut: ja no serà amb contrasenya, sinó amb idCAT mòbil: «Mostra zero sensibilitat amb les persones grans»
A partir del 15 de setembre ja no serà possible obtenir una contrasenya nova i caldrà accedir-hi a través d’idCAT
Alguns ciutadans consideren que això aprofundirà la bretxa digital i eleven les seves queixes a la Síndica de Greuges
Beatriz Pérez
La Meva Salut, l’aplicació del sistema sanitari català on els pacients poden demanar cites mèdiques, veure resultats de proves o fer consultes, canviarà el seu sistema d’accés. A partir del gener de 2027, els usuaris ja no accediran a La Meva Salut amb la seva contrasenya, sinó a través de l’idCAT mòbil, el sistema que serveix per identificar-se digitalment davant l’Administració catalana i que funciona com una clau digital: n’hi ha prou d’introduir el DNI o NIE i la persona rep un codi al mòbil per demostrar que és ella.
La contrasenya deixarà d’estar disponible progressivament durant els pròxims mesos però a partir del 15 de setembre ja no serà possible obtenir-ne una de nova. Les contrasenyes actuals continuaran funcionant fins que caduquin, però no se’n podrà obtenir una de nova en cas de perdre-la o un cop hagi caducat. A partir del gener de 2027, l’accés a La Meva Salut serà únicament a través de l’idCAT.
El canvi dissenyat per la Conselleria de Salut ha desfermat una onada de queixes a les xarxes. «La majoria de fills amb pares grans els gestionem les cites i el pla de medicació per La Meva Salut. ¿Com ho fem ara?». Aquesta és alguna de les múltiples queixes que es poden llegir a la xarxa social X sobre l’assumpte.
«Aquesta nova fórmula mostra zero sensibilitat per les persones grans i les dependents», critiquen altres usuaris a X. Es tracta de queixes similars a les que hi va haver el 2020 amb motiu de la pandèmia, quan la majoria dels tràmits van passar a fer-se a través de La Meva Salut —com per exemple, demanar cites per a les vacunes o aconseguir el passaport covid— i que va reflectir la gran bretxa digital que existeix amb la gent gran.
La Conselleria de Salut assegura que és la mateixa normativa europea la que exigeix aquest canvi per seguretat
Fins ara, els usuaris podien accedir a La Meva Salut tant amb la contrasenya com amb l’idCAT mòbil. Així com la contrasenya és fixa —només caduca després de mesos sense fer servir l’«app»—, l’idCAT sí que és canviant: cada nou accés a l’aplicació requereix un codi nou. Alguns pacients, que ja han presentat les seves queixes a la Sindicatura de Greugues, denuncien que aquesta nova fórmula dificulta l’accés a La Meva Salut a les persones grans.
La Conselleria de Salut assegura a EL PERIÓDICO que és la mateixa normativa europea la que exigeix aquest canvi. «Aquest canvi es fa per seguretat. La normativa europea exigeix cada vegada més seguretat i l’idCAT és el més segur, més que la contrasenya», defensen fonts de Salut, que a més afegeixen que el departament dirigit per Olga Pané engegarà aviat una campanya publicitària per informar degudament la població sobre aquest canvi.
A partir del 15 de setembre ja no serà possible obtenir una contrasenya nova i caldrà accedir-hi a través d’idCAT
Després de la queixa d’alguns usuaris, la Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, va reclamar fa uns dies al Departament de Salut que ampliï les opcions de representació de La Meva Salut perquè familiars o persones de confiança puguin ajudar les persones grans o amb dificultats digitals a gestionar tràmits sanitaris. En un comunicat, la síndica considera que cal garantir la protecció de les dades sense impedir l’acompanyament digital i assegura que Salut està estudiant alternatives que es podrien aplicar de cara al 2027.
Actualment, La Meva Salut compta amb aproximadament 3,8 milions d’usuaris únics anuals i gairebé 6 milions d’usuaris registrats. Segons dades del 2025, la plataforma registra uns 75 milions de sessions anuals. En els últims deu anys, s’han fet més de 60 milions d’autenticacions amb idCAT Mòbil sense que s’hagi produït cap incident de ciberseguretat.
Salut defensa que l’ús de l’idCAT Mòbil per accedir a La Meva Salut aporta seguretat, simplicitat i estalvi de temps. El sistema permet fer tràmits i gestions amb diferents administracions de manera àgil i ja és utilitzat per més de 3,5 milions de persones a Catalunya, amb garanties de seguretat i sense incidències registrades.
L’idCAT Mòbil permet identificar-se i signar des de qualsevol mòbil, tauleta o ordinador, sense necessitat de recordar cap contrasenya o PIN ni d’instal·lar cap programa. És un sistema gratuït, no caduca i es pot obtenir a través d’internet. Les queixes dels usuaris no posen en dubte totes aquestes virtuts, sinó que aquest nou accés realment faciliti la vida a les persones que més ús fan del sistema sanitari: la gent gran.
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