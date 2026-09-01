CRIS CONTRA EL CÀNCER
Una simple prova en sang pot ajudar a predir el risc de recaiguda en pacients amb mieloma múltiple
Un estudi impulsat per Cris Contra el Càncer demostra que detectar l’ADN tumoral en sang permet identificar les persones amb més risc
Les morts per càncer de laringe cauen més d’un 60% entre els homes, però augmenten entre les dones fumadores de més de 55 anys
Nieves Salinas
Un estudi impulsat per la Fundació CRIS Contra el Càncer obre una nova via per millorar el seguiment dels pacientsamb mieloma múltiple – un càncer de la sang que afecta les cèl·lules plasmàtiques de la medul·la òssia, encarregades normalment de produir anticossos davant les infeccions – mitjançant una simple extracció de sang. La investigació, liderada per investigadors de la Unitat CRIS de Tumores Hematològiques a l’Hospital Universitari 12 de Octubre de Madrid, demostra que la detecció de l’ADN tumoral en sang permet identificar els pacients amb més risc de recaiguda, fins i tot quan la malaltia sembla estar controlada.
El treball, publicat a la revista científica HemaSphere, ha sigut coordinat pel doctor Joaquín Martínez-López,director de la Unitat CRIS de Tumores Hematològics, i ha comptat amb la participació de centres espanyols especialitzats en mieloma múltiple, entre ells el laboratori del doctor Bruno Paiva, investigador guardonat amb un Programa CRIS d’Excel·lència al Centre d’Investigació Mèdica Aplicada de la Clínica Universitat de Navarra (CIMA-CUN).
Proves actuals
Els resultats mostren que la presència de l’ADN tumoral en sang durant el seguiment s’associa amb un risc significativament més gran de progressió de la malaltia. Aquesta estratègia podria convertir-se en una eina complementària a les proves actuals.
«El nostre objectiu és que, en el futur, una simple extracció de sang ens ajudi a identificar abans els pacients amb més risc de recaiguda i adaptar el seu seguiment de forma personalitzada. Poder monitorar la malaltia d’una forma menys invasiva suposaria un pas molt important per millorar l’atenció a les persones amb mieloma múltiple», explica el doctor Joaquín Martínez-López.
Una biòpsia líquida
Cada any es diagnostiquen a Espanya uns 3.500 nous casos d’aquest càncer. Tot i que els tractaments han millorat de forma molt significativa el pronòstic de la malaltia, alguns pacients conserven quantitats molt petites de cèl·lules tumorals després de finalitzar la teràpia. Aquesta situació, coneguda com a malaltia mínima residual, és un indicador principal del risc de recaiguda.
Els investigadors van estudiar l’ADN tumoral circulant, petits fragments de material genètic que les cèl·lules del mieloma alliberen la sang
Fins ara, explica els investigadors, la manera més precisa de detectar-la consisteix a realitzar un aspirat de medul·la òssia, un procediment invasiu que no es pot repetir amb freqüència i que, a més, pot no reflectir tota la malaltia a causa que el mieloma no sempre es distribueix de forma homogènia.
Per superar aquestes limitacions, els investigadors van estudiar l’ADN tumoral circulant, petits fragments de material genètic que les cèl·lules del mieloma alliberen la sang i que poden detectar-se mitjançant una biòpsia líquida, una tècnica que permet monitorar la malaltia a partir d’una simple mostra de sang.
Una prova personalitzada
L’equip va identificar primer les alteracions genètiques presents en el tumor de cada pacient en el moment del diagnòstic. Amb aquesta informació va dissenyar una anàlisi personalitzada capaç de buscar posteriorment aquestes mateixes alteracions en mostres de sang, fins i tot quan apareixien en quantitats extremadament petites.
El 92% dels pacients va ser possible identificar alteracions genètiques específiques del tumor i utilitzar-les com una autèntica empremta molecular
És, en certa manera, es detalla, com identificar l’empremta genètica del tumor de cada pacient per poder rastrejar-la després a la sang, fins i tot quan amb prou feines queden restes de la malaltia. L’estudi va incloure 84 pacients amb mieloma múltiple acabat de diagnosticar, dels quals se’n van analitzar 292 mostres de sang obtingudes durant el seguiment.
El 92% va ser possible identificar alteracions genètiques específiques del tumor i utilitzar-les com una autèntica empremta molecular per monitoritzar la malaltia mitjançant biòpsia líquida. Amb l’optimització del procediment, els investigadors van arribar a una «sensibilitat extraordinària», arribant a detectar en sang aproximadament un únic fragment de l’ADN tumoral entre un milió de fragments procedents de cèl·lules sanes.
Senyal d’alerta
Durant el seguiment, nou pacients van presentar ADN tumoral perceptible en sang i vuit d’ells van desenvolupar posteriorment una progressió de la malaltia. En conjunt, la presència de l’ADN tumoral es va associar amb un risc de progressió o mort més d’onze vegades superior al de pacients en els quals no es va detectar aquest senyal.
Els resultats, expliquen els investigadors, indiquen que la biòpsia líquida podria convertir-se en una eina d’alerta primerenca per identificar els pacients amb més risc. Tot i que l’anàlisi de medul·la òssia continua sent la tècnica més sensible per detectar malaltia mínima residual, consideren que pot aportar informació complementària de gran valor clínic.
A més, apunten que les extraccions de sang podrien realitzar-se amb més freqüència entre els controls convencionals. En el futur, aquesta estratègia podria contribuir a personalitzar el seguiment i avaluar si una intervenció més precoç permet millorar-ne l’evolució. Remarquen, no obstant, que seran necessaris estudis amb un nombre més gran de pacients per confirmar aquests resultats i determinar com podria incorporar-se aquesta prova a la pràctica clínica.
‘Si corres, capellans’
CRIS Contra el Càncer és una entitat de referència en la investigació oncològica i hematològica. Entre les seves cites del nou curs, celebrarà el diumenge 27 de setembre la IV Carrera CRIS CÀNCER sota el lema: ‘Si corres, capellans’ i coincidint amb la Setmana Europea de l’Esport i el Dia Internacional de la Investigació del Càncer.
És una cita solidària que reunirà al Parc Forestal de Valdebebas-Felip VI (Madrid) corredors, famílies, empreses i personatges del món de l’esport i la cultura per transformar cada quilòmetre recorregut en més investigació.
- El matrimoni mort a València va patir un atrapament per succió al tapar-se el sistema d’absorció de l’spa
- La llum del primer espectacle de drons dibuixa Manresa al cel
- Els Mossos detenen dos saquejadors en una platja de Tarragona i un jutjat prohibeix que s’acostin al jaciment
- Espectacle de drons al parc de l'Agulla
- Boticaria García revela què és més saludable: beure una Coca-Cola Zero o una cervesa 0,0
- El Correfoc de Manresa cremarà i petarà amb la seguretat com a prioritat
- Buhos omple el carrer Sallent en un concert reivindicatiu
- El castell de focs desborda el parc de l'Agulla