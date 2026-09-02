Novetats a l'app
La Meva Salut funcionarà com Netflix: l'usuari podrà triar la sessió a la qual entrar i gestionar des del mòbil les cites mèdiques dels seus familiars
La directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del CatSalut avança a EL PERIÓDICO com funcionarà, a partir del gener de 2027, l'aplicació que fan servir 3,4 milions de catalans
La conselleria fa marxa enrere en el seu pla inicial de deixar de generar contrasenyes noves el 15 de setembre i les mantindrà fins a principis de l'any que ve
Beatriz Pérez
L'app mòbil La Meva Salut, a través de la qual els catalans poden demanar cites mèdiques, veure resultats de proves o consultar el facultatiu, funcionarà, des del gener de 2027, com Netflix: l'usuari podrà triar si entrar a la seva sessió o a la d'un familiar —que l'hagi autoritzat prèviament— per gestionar-li a aquest últim els tràmits mèdics. Així ho ha avançat a EL PERIÓDICO la directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut (CatSalut), Elisenda Serra.
«No deixarem ningú fora», insisteix Serra, que surt així al pas del rebombori que s'ha produït en transcendir que la Conselleria de Salut canviarà l'accés a La Meva Salut, la app de referència del sistema sanitari català i que fan servir uns 3,4 milions de ciutadans.
L'anunci del canvi d'accés ha generat queixes entre els usuaris —alguns fins i tot les han presentat davant la Síndica de Greuges—, preocupats perquè el nou sistema agreugi la bretxa digital i dificulti l'accés a les persones grans o compliqui les coses als familiars que ajuden aquestes persones.
«Estem treballant en una solució de delegació a tercers per a la gent que està gestionant La Meva Salut de persones grans. Estarà resolt a finals d'aquest any»
Des de Salut expliquen que, per complir la normativa europea, a partir del gener de 2027 l'accés a la app ja no serà a través d'una contrasenya, sinó mitjançant l'idCAT Mòbil, el sistema que serveix per identificar-se digitalment davant l'Administració catalana i que funciona com una clau digital.
Mètode contra la bretxa digital
Problema: així com la contrasenya és fixa —té una validesa d'un any—, l'idCAT és un codi que canvia cada vegada que l'usuari accedeix a l'aplicació. Per aconseguir aquest codi, l'usuari ha d'introduir el seu DNI i el seu número de telèfon. El codi el rebrà, al cap de pocs segons, per SMS. Molts usuaris amb persones grans al seu càrrec, a qui fan les gestions de La Meva Salut, temen que aquest canvi suposarà una trava.
Tanmateix, Salut assegura a aquest diari que ja té contemplades totes aquestes opcions. «Estem treballant en una solució de delegació a tercers per a la gent que està gestionant La Meva Salut de persones grans de les quals no tenen la tutela jurídica legal. Això estarà resolt a finals d'any», afirma Serra.
Les persones grans podran delegar el seu accés a l'app a qui decideixin sense necessitat d'anar al CAP
Així, a partir del gener, les persones grans podran delegar el seu accés a l''app' a una tercera persona —un fill, un net...—, cosa que podran fer directament des de l''app', sense necessitat d'anar al centre d'atenció primària (CAP). Aquesta tercera persona haurà d'«acceptar» aquesta delegació. Un cop ho faci, quan accedeixi amb les seves dades a la app, li apareixeran els diferents perfils —el seu i el dels seus familiars—, i podrà entrar al que triï. Un sistema molt similar al que fan servir plataformes audiovisuals com Netflix: dins d'un mateix compte, hi ha perfils diferents.
«Com amb els teus fills»
El fet que aquesta autorització es pugui gestionar des de la app, sense necessitat d'anar presencialment al CAP, és també una novetat respecte del que passa ara entre pares i fills o tutors legals. Actualment, si un adult vol gestionar el perfil de La Meva Salut d'un menor, ha d'anar al CAP i demostrar que és el pare, la mare o el tutor legal. Quan ho fa, ja li apareix el perfil dels fills a La Meva Salut.
«Igual que tu veus els teus fills menors a La Meva Salut, també podràs veure les persones de les quals tens delegació», detalla Serra. Funcionarà de la manera següent: un usuari entrarà a La Meva Salut a través de l'idCAT —amb el seu DNI i el seu telèfon mòbil personal— i, en entrar, podrà triar en quin perfil entrar, si en el seu o en el del seu familiar.
Contrasenyes vàlides
Si bé inicialment Salut va dir que només es generarien contrasenyes noves fins al 15 de setembre, ara el departament es desdiu davant les crítiques rebudes i afirma que la seva desaparició serà «progressiva». «Els pacients podran entrar amb la seva contrasenya fins a principis de gener. I totes aquestes millores les anirem introduint a poc a poc», assegura Serra.
«Els pacients podran entrar amb la seva contrasenya fins a principis de gener. I totes aquestes millores les anirem introduint a poc a poc»
Atès que la delegació a terceres persones encara no es pot fer, l'accés mitjançant contrasenya a La Meva Salut continua sent vàlid. «I així serà fins que no tinguem solucionat el tema de la representació a tercers», subratlla Serra. El Departament de Salut, a més de contingut patrocinat als mitjans de comunicació, també farà campanyes informatives a les xarxes socials perquè tota la informació arribi a com més gent millor.
«No preveiem una allau de gent als CAP perquè tots aquests canvis seran molt progressius», diu Serra, que reitera que tots aquests canvis estan motivats per la normativa europea. «Les dades de salut són personals i, segons la UE, tenen una categoria específica, per la qual cosa s'han de protegir. L'accés ha de ser segur per evitar suplantacions d'identitat», conclou.
Publicitat i formació
A més, durant tot aquest temps, la conselleria farà «formacions» als centres i al 061 i també webinars amb les farmàcies. «Volem que tothom tingui informació de com funciona», defensa la directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del CatSalut.
El departament també ha publicat vídeos sobre com funciona La Meva Salut i com l'usuari s'ha de donar d'alta a l'idCAT Mòbil. «La clau és ensenyar a la gent a donar-se d'alta a l'idCAT Mòbil. La majoria de la gent té un telèfon i sabrà com accedir-hi», insisteix Serra.
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