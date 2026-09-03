La Clínica Sant Josep de Manresa, entre els finalistes dels primers premis ASPE de la Sanitat Privada
Vuit categories premiaran iniciatives destacades del sector privat
Regió7 / EFE
L’Aliança per a la Sanitat Privada Espanyola (ASPE) ha anunciat els 24 finalistes que opten a guanyar algun dels vuit guardons dels primers ‘Premis ASPE de la Sanitat Privada’ i, entre els candidats, hi ha la Clínia Sant Josep, de la Fundació Althaia de Manresa. Els guanyadors es coneixeran el 23 de setembre en el marc d'una gala que tindrà lloc a Madrid.
Aquests nous premis volen reconèixer les iniciatives desenvolupades per organitzacions i professionals del sector que contribueixen a millorar l’atenció, la gestió i la capacitat d’innovació del sistema sanitari. «El valor d’aquests projectes no rau només en el que aporten a cada organització, sinó en la seva capacitat per generar aprenentatge i millorar el sistema en el seu conjunt», ha explicat el president d’ASPE, José Manuel Baltar, que ha afegit que «tota innovació té més valor quan es comparteix, s’adapta i ajuda a transformar l’atenció que reben els pacients».
Els 24 projectes finalistes han estat seleccionats pel jurat d'entre 75 candidatures presentades. Són les clíniques Rementería i Sant Josep de Manresa - Fundació Althaia, i Quirónsalud, en la categoria ‘Impulsant l’experiència del pacient’; els hospitals HLA La Vega i San Juan de Dios León, i Vithas, en ‘Excel·lència en innovació en tecnologia sanitària’; les fundacions Puigvert i Quirónsalud, i Recoletas Salud, en ‘Innovació en atenció preventiva’; la Clínica Rementería, GenesisCare España i Quirónsalud, en ‘Excel·lència en desenvolupament professional’; i la Clínica Sant Josep - Fundació Althaia, GenesisCare España i Hospitales Universitarios San Roque, en l’àrea ‘Excel·lència en col·laboracions i aliances publicoprivades’.
A més, opten a un premi els hospitals Ribera Povisa, Ruber Internacional i San Juan de Dios Zaragoza, en ‘Millor integració de la intel·ligència artificial (IA) en l’àmbit sanitari’; la Fundació Puigvert, l’HLA Hospital Universitario Moncloa i HM Hospitales, en ‘Pràctiques sostenibles i mediambientals responsables als hospitals’; i GenesisCare Madrid - Hospital Universitario San Francisco de Asís, l’Hospital Policlínic La Paloma i Hospitales Universitarios San Roque, en ‘Impuls a la recerca clínica en la sanitat privada’.
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