Com tornar a una alimentació saludable al setembre: consells per a recuperar la rutina després de l'estiu
La nutricionista Marta Mercadal desaconsella les dietes 'detox' i advoca per recuperar hàbits saludables de manera progressiva
Setembre (com ocorre durant el mes de gener) sol arribar acompanyat de nous propòsits. Després de setmanes amb horaris diferents, menjades fora de casa i una rutina més relaxada, és habitual sentir que toca (d'una vegada per sempre) "tornar a començar". Per a algunes persones, aquest retorn a la rutina es tradueix en frases com "el dilluns em poso de debò", "necessito fer una dieta détox" o "haig de desinflar-me". No obstant això, recuperar els hàbits després de l'estiu no hauria d'implicar sotmetre'ns a dietes estrictes ni buscar solucions ràpides.
Així ho explica a aquest periòdic Marta Mercadal, nutricionista-dietista. “Després d'unes setmanes amb una rutina diferent és normal notar canvis en com ens sentim, però això no significa que necessitem fer una dieta détox o compensar el que hem menjat durant les vacances”.
I és que, el nostre organisme ja disposa de mecanismes per a processar i eliminar les substàncies que no necessitem, en els quals intervé el fetge i els ronyons. Per això, més que intentar “netejar” el cos, l'estratègia passa per tornar a proporcionar-li una alimentació variada, suficient i equilibrada.
La bàscula no és l'objectiu
Canviar el focus és un dels primers passos per a reprendre els hàbits després d'uns dies de descans a la platja. En lloc d'establir com a primera meta una determina xifra en la bàscula, pot resultar més útil plantejar-se què es vol millorar: ja sigui cuinar més a casa, recuperar l'activitat física, sentir-se amb més energia o organitzar millor els menjars. "Quan tornem de vacances, és fàcil pensar que hem de recuperar immediatament el pes o compensar determinats aliments. Però plantejar-nos objectius relacionats amb els nostres hàbits sol ser molt més útil i sostenible", assenyala la nutricionista.
I la proposta és clara: caminar uns 30 minuts al dia, tornar a entrenar dues o tres vegades per setmana, consumir fruita diàriament, incorporar més verdures als menjars o beure més aigua durant el dia. Són exemples d'objectius concrets que poden ajudar-nos a recuperar progressivament la rutina que, irremeiablement, es perd durant les vacances d'estiu.
La clau, apunta Mercadal, està en el fet que siguin objectius realistes. "No necessitem fer-ho tot perfecte des del primer dia. És preferible començar amb petits canvis que puguem mantenir en el temps que intentar canviar tots els nostres hàbits de cop".
Sucs détox? No fan falta
Les fruites i verdures poden convertir-se en grans aliades durant la volta a la rutina, però no és necessari recórrer a sucs verds o preparacions "détox” per a incorporar-les a l'alimentació. Per això, la nutricionista-dietista ens proposa amanides, gaspatxos, cremes fredes, verdures saltades, preparacions al forn o salses elaborades amb vegetals són algunes de les opcions per a augmentar la seva presència en la dieta.
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