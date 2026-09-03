Ni tan sans ni tan lleugers: l'OCU suspèn al 40% dels cafès refrigerats pel que porten amagat
Els experts recomanen revisar l'etiquetatge i els ingredients d'aquestes begudes abans de comprar-les
Goundo Sakho
Des que va ser descobert, el cafè s'ha convertit no sols en un element de connexió social, sinó també en un important pilar econòmic en l'àmbit mundial. La seva popularitat ha impulsat grans marques com Lavazza, Illy, Marcilla, Nescafé o Starbucks que, encara que no sempre siguin considerades opcions d'alta qualitat entre els experts, han aconseguit conquistar a milions de consumidors. Algunes d'elles, a més, han portat la seva oferta un pas més enllà amb les seves pròpies versions de cafè refrigerat.
El mercat del cafè llest per a prendre (en anglès 'Ready to Drink') s'ha convertit en una de les principals vies d'innovació i creixement per a les marques de cafè. Així, les cadenes tradicionals i els torradors han anat traslladant els seus productes als lineals dels supermercats, ara convertits en neveres plenes de gots, llaunes i ampolles de cafè refrigerat. No obstant això, que es consumeixin freds i tinguin una aparença similar a la d'un cafè preparat al moment no significa que siguin una opció saludable.
Excés de sucre i additius
Un estudi de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) revela que 36 dels 91 cafès refrigerats analitzats i disponibles en supermercats suspenen la seva Escala Saludable, que combina els valors de Nutriscore –el sistema d'etiquetatge frontal d'aliments envasats que utilitza cinc lletres i colors per a mostrar de manera ràpida la seva qualitat nutricional– amb la presència d'additius i aromes.
La recerca, realitzada per l'equip de professionals de la salut i l'alimentació de l'organització en col·laboració amb altres entitats europees de consumidors i una xarxa de laboratoris independents, assenyala l'excés de sucre i la presència d'additius com els principals problemes detectats. Aquestes característiques apareixen en diferents varietats, des dels Latte fins a algunes opcions descafeïnades, malgrat que es troben encara menys en els cafès Espresso i en marques com Kaiku i Nescafé.
Més calories que una llauna de refresc
Segons indica l'OCU, un got de 250 mil·lilitres de cafè refrigerat (la grandària estàndard de la majoria de les marques) conté de mitjana 19 grams de sucre, equivalents a unes quatre cucharaditas. En els cafès tipus Caputxí, la quantitat augmenta fins als 23 grams per got degut, entre altres factors, al sucre utilitzat per a compensar el sabor amarg del cafè i combinar-lo amb la xocolata en pols. Per contra, les opcions veganes o amb proteïnes solen presentar quantitats més baixes.
La quantitat de sucre provoca que la seva aportació calòrica sigui considerable: la mitjana és de 155 quilocalories per got de 250 mil·lilitres, una quantitat fins i tot superior a la d'una llauna de refresc de 330 mil·lilitres i que també s'aprecia en els cafès aromatitzats amb vainilla, caramel o avellana. En canvi, les varietats Espresso, amb Proteïna i sense lactosa solen situar-se per sota de les 137 quilocalories, mentre que les opcions veganes no superen, en general, les 110 quilocalories.
Consumir de manera ocasional
Un altre dels aspectes analitzats són les aromes i additius, que poden arribar a explicar-se en fins a cinc diferents en un mateix producte. Les diferències entre marques i varietats són notables: Nescafé i Kaiku rarament els incorporen en els seus cafès refrigerats, mentre que els tipus Espresso rares vegades inclouen més de dos. En canvi, les varietats amb Proteïna i sense lactosa solen incorporar tres o més.
Davant aquests resultats, l'OCU recomana consumir aquest tipus de begudes de manera ocasional i prestar especial atenció tant a l'etiquetatge com als ingredients abans de comprar-les "amb la finalitat d'evitar aquells que presentin nivells de sucres per sobre de 8 g/100 ml i dos o més additius, sobretot els fosfats E-339 i E-340 i els edulcorants E-950 i E-955 ".
Danys cardiovasculars i renals
Segons un estudi publicat en la 'National Library of Medicine', l'excés de fosfat de sodi (E-339) i de fosfat de potassi (E-340) pot causar danys cardiovasculars i renals, ja que aporten fòsfor inorgànic (un compost químic format per un àtom de fòsfor envoltat de quatre àtoms d'oxigen), que el cos absorbeix al 100% atès que ja es troba en els ossos i els líquids corporals.
D'altra banda, el consum d'Acesulfamo K (E-950) i Sucralosa (E-955) pot ser contraproduent, ja que el cervell detecta el sabor dolç i espera calories que mai arriben a l'organisme, alterant els mecanismes de la fam i augmentant l'apetit. De fet, alguns estudis científics assenyalen que poden modificar negativament la composició dels bacteris intestinals beneficiosos, empitjorant la digestió i la resposta a la glucosa, el sucre simple que serveix com a principal font d'energia per a les cèl·lules del cos humà.
- Les dues principals hipòtesis de la policia sobre el crim de Carles Vilajosana
- Un vídeo mostra l'atac d'un dels detinguts pel crim de Manresa a una altra víctima
- Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de gairebé 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen tots els tècnics en formació professional
- Unes 700 persones acompanyen la germana de Carles Vilajosana a la plaça Major de Manresa i reclamen 'justícia' i 'acció política
- Naim Smaili explica la seva trobada amb Carles Vilajosana hores abans del crim: 'No podem normalitzar que una discussió acabi amb una persona morta
- Parlon diu que els menors detinguts pel crim a Manresa són nascuts a Catalunya i carrega contra els discursos 'd'odi
- Els Mossos creuen que el jove autor de la ganivetada mortal a Carles Vilajosana sabia què feia
- L'empresa solsonina Can Solvi traspassa la botiga de Manresa a Eloi Trias i Mercè Sánchez, del restaurant Masia l’Abadal