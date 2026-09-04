'Efecte setembre': els podòlegs alerten de l'augment de lesions infantils per la tornada a l'escola i a l'esport
La falta d'adaptació i el ràpid augment d'esforços en ossos i cartílags en desenvolupament eleven la vulnerabilitat dels joves esportistes
Setembre significa tornar al col·legi, però també al futbol, bàsquet, gimnàstica, atletisme, dansa i a la resta d'activitats esportives extraescolars. Després de diverses setmanes de vacances i, en molts casos, d'una reducció considerable de l'activitat física, milers de nens i adolescents tornen pràcticament d'un dia per a un altre a entrenaments d'elevada intensitat. L'Il·lustre Col·legi Oficial de Podologia de la Comunitat Valenciana (ICOPCV) ha advertit que aquest reinici brusc de l'activitat esportiva, unit a la falta de condicionament físic previ, afavoreix un augment de les lesions agudes i per sobrecàrrega durant el començament del curs.
“Hi ha dades que indiquen que al voltant del 12% dels alumnes en edat escolar que realitzen activitats extraescolars sofreix algun tipus de lesió durant el curs acadèmic. I just l'inici del curs és un dels moments en els quals més casos es registra”, ha explicat Jorge Escoto, podòleg i membre de la junta directiva del ICOPCV.
Des del Col·legi s'ha recordat que nens i adolescents presenten, a més, una circumstància que requereix especial atenció: el seu cos encara està creixent.
“Els seus ossos, tendons i cartílags es troben en ple desenvolupament i són més vulnerables quan se sotmeten de manera repetitiva a esforços per als quals encara no han tingut un període suficient d'adaptació”, ha continuat Jorge Escoto.
Les dues lesions més habituals en la tornada a l'escola
Els podòlegs expliquen que les lesions infantils més habituals durant el retorn a les activitats esportives poden dividir-se en dos grans grups.
D'una banda, estan les lesions per sobrecàrrega en les quals el mal apareix a poc a poc i es produeixen a conseqüència de repetir contínuament determinats moviments sense permetre a l'organisme el descans i la recuperació necessaris.
Entre les més habituals es troben:
- Malaltia de Osgood-Schlatter. Es produeix per una tracció repetitiva del tendó rotuliano sobre la tíbia en creixement i provoca dolor i una prominència característica sota el genoll. És freqüent en esports com a futbol, bàsquet o gimnàstica.
- Malaltia de Sever o apofisitis del calcani. És una inflamació de la zona de creixement del taló especialment freqüent en nens que practiquen activitats amb carrera i salts, sobretot sobre superfícies dures.
D'altra banda, estan els esquinços, estirades i butllofes que són les lesions que apareixen de sobte. Aquí s'inclouen també els traumatismes aguts, que es produeixen de manera sobtada a conseqüència de caigudes, girs descontrolats, frenades o contacte físic. Destaquen els esquinços de turmell, provocats per una mala trepitjada o un moviment brusc que estira o lesiona els lligaments.
També són freqüents les distensions i trencaments musculars, especialment quan s'exigeix al múscul un esforç intens sense haver realitzat prèviament un escalfament adequat.
“A aquestes lesions se suma un problema aparentment menor, però molt habitual durant setembre que són les butllofes. Després de setmanes utilitzant sandàlies, xancletes o caminant descalços, el peu torna sobtadament al calçat esportiu tancat. Si, a més, les sabatilles són noves i s'utilitzen directament durant entrenaments intensos, augmenta el risc de rascades i butllofes”, ha emfatitzat el podòleg Jorge Escoto.
Entre els 10 i els 14 anys, especial precaució
Des del ICOPCV s'ha destacat que la franja compresa entre els 10 i els 14 anys concentra un important pic de consultes per traumatismes esportius pel fet que en aquestes edats coincideixen dues circumstàncies: les estirades pròpies del creixement i un increment considerable de la intensitat dels entrenaments i les competicions.
Per això, els especialistes recorden a pares, entrenadors i responsables d'activitats esportives que el dolor recurrent durant el creixement no ha de normalitzar-se.
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