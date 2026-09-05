Fumar augmenta el risc de demència?
La Fundació Pasqual Maragall exposa com durant anys hi ha hagut missatges contradictoris, però l’evidència actual apunta a una associació entre fumar i un risc més alt de demència
Regió7
El consum de tabac és un dels factors de risc més importants de les principals malalties cardiovasculars i respiratòries cròniques, com també de nombrosos casos de càncer. Però, quina és la relació entre el tabac i la demència? Augmenta el risc de patir Alzheimer o altres causes de demència? Els professionals de la Fundació Pasqual Maragall exploren diversos aspectes d’aquesta relació tan complexa.
L’impacte del tabaquisme en la salut cerebral no és tan conegut per la població sobretot la relació entre el tabac i la demència. Aquest és un motiu d’investigació molt actiu i, per aquest motiu, els experts de la fundació aborden els missatges contradictoris amb els quals ens podem trobar, riscos associats, la importància de les campanyes de prevenció i com el fet de deixar de fumar pot beneficiar la salut cerebral.
Relació entre tabac i demència
Hi ha investigacions recents que suggereixen que hi ha una relació clara entre el tabaquisme i un risc més alt de desenvolupar demència, incloent-hi l’Alzheimer o a altres malalties neurodegeneratives. La Fundació informa que:
Alguns estudis han associat el tabaquisme amb un risc més baix de patir la malaltia de Parkinson. Tanmateix, els riscos globals del tabac per la salut cerebral i per diverses malalties superen qualsevol benefici hipotètic.
Hi ha estudis epidemiològics que indiquen que les persones fumadores poden arribar a tenir fins a un 50% més de probabilitats de desenvolupar demència en comparació amb les que no. Aquest risc augmenta amb la quantitat de cigarretes fumades i la duració de l’hàbit tabàquic. A més, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va indicar que el 14% dels casos d’Alzheimer podrien atribuir-se al tabac.
Dades publicades més recentment suggereixen que la prevalença de la demència, és a dir, el nombre de persones afectades en un moment donat, podria reduir-se un 5% si s’eliminés el factor del tabac.
“El tabac conté una varietat de substàncies químiques tòxiques i carcinògenes que poden desencadenar processos fisiològics adversos en el cervell. Un d’aquests mecanismes és l’estrès oxidatiu, que es produeix quan hi ha un desequilibri entre la producció de radicals lliures i la capacitat de l’organisme per neutralitzar-los amb antioxidants. Aquest estrès oxidatiu pot provocar dany cel·lular en el cervell, contribuint al procés d’envelliment i augmentant el risc de patir malalties neurodegeneratives que derivin en demència”, explica la Fundació Pasqual Maragall.
Altrament, el tabaquisme s’ha associat a alteracions neuropatològiques com la neuroinflamació que són característiques de l’Alzheimer i altres formes de demència. La neuroinflamació és una resposta del sistema immunitari del cervell a la presència de toxines o lesions, i l’acumulació d’agregats de beta-amiloide i fosforilació de tau.
Consells per deixar de fumar
Els experts de la Fundació ofereixen una sèrie de consells pràctics per ajudar a eliminar l’hàbit tabàquic.
- Primer de tot, és important establir una data per deixar de fumar. Triar un dia concret i comprometre’s a fer-ho. Un exemple seria escollir una data significativa o una resolució d’any nou.
- Buscar suport. Compartir la decisió de deixar de fumar amb amics, familiars o professionals de la salut ajudarà a tenir suport emocional i pràctic en el procés.
- Considerar mètodes per deixar de fumar (cessació tabàquica). Es poden explorar diferents opcions, com teràpies de reemplaçament de nicotina, medicaments amb prescripció mèdica o programes de suport conductual per ajudar a superar els símptomes d’abstinència i mantenir la motivació.
- Identificar els desencadenants. És important identificar les situacions, emocions o activitats que acostumen a provocar el desig de fumar per poder desenvolupar estratègies alternatives per afrontar-les.
- Celebrar els assoliments. Reconèixer i celebrar cada consecució, encara que sigui petita, és essencial per mantenir la motivació durant el procés cap a una vida lliure de tabac.
Per a saber més sobre els hàbits de vida saludables en la prevenció de l’Alzheimer, la Fundació Pasqual Maragall ens ofereix aquesta guia per afavorir la salut cerebral.
Informació extreta del Blog de Pasqual Maragall.
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