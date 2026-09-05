El peix que no hauries de menjar si vols evitar el mercuri: aquestes 4 espècies estan en el punt de mira
L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició alerta sobre l'acumulació d'aquest metall pesant en l'organisme, especialment en grups vulnerables
Els experts en nutrició recomanen menjar tres o quatre racions de peix a la setmana. La raó és que les propietats nutricionals d'aquest aliment són essencials per al nostre cos. Entre aquests beneficis, proporciona greixos saludables com l'omega 3, que és fonamental per al cervell i la retina.
El peix també ajuda a protegir el cor i el sistema circulatori, font de vitamines A, D, E B1, B2, B3, B12 i minerals com a calci, fòsfor, ferro, potassi, sodi, seleni, magnesi i iode. Però aquí no queda tot: té efectes antiinflamatoris i afavoreix el to i el desenvolupament muscular.
No obstant això, encara que a priori es tracta d'un aliment molt beneficiós per a l'organisme, hi ha determinades espècies que poden comprometre la nostra salut. El mercuri, un metall pesant molt contaminant, és el responsable.
Aquest element arriba a la mar i contamina (encara que no sempre en la mateixa proporció) als peixos. La seva quantitat de mercuri dependrà de la cadena tròfica, o cosa que és el mateix, la cadena alimentària.
Segons assenyala l'Organització Mundial de la Salut (OMS), la principal via d'exposició humana al mercuri és el consum de peix i marisc contaminat.
La seva ingesta, encara en petites quantitats, pot causar greus problemes de salut i, sobretot, en determinats grups de la població:
- Embarassades.
- Lactants.
- En les primeres etapes de la vida.
I això és precisament el que ha alertat l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN).
Mercuri: com repercuteix en la nostra salut?
La ingesta freqüent de determinats peixos amb alt contingut en mercuri pot causar problemes de salut. El nostre organisme elimina els metalls molt a poc a poc i els acumula en el cervell, el fetge i el ronyó, la qual cosa pot danyar-los.
"La principal conseqüència sanitària del metilmercuri és l'alteració del desenvolupament neurològic. Per això, l'exposició a aquesta substància durant l'etapa fetal pot afectar ulteriorment el pensament cognitiu, la memòria, la capacitat de concentració, el llenguatge i les aptituds motores i espai-visuals fines del nen", explica l'OMS.
El mercuri existeix en diverses formes:
El metilmercuri és capaç de penetrar en el cos humà per via alimentària. No obstant això, encara que les gestants i els petits són els més vulnerables a aquest element, si es consumeix en grans quantitats pot produir canvis neurològics en els adults, com es desprèn d'un estudi publicat en el Journal of Molecular Neuroscience.
“Per a nens d'edats compreses entre 1 i 9 anys, dones embarassades o que puguin arribar a estar-ho, els beneficis de consum de peix i marisc haurien d'aconseguir-se incrementant el consum d'espècies baixes en metilmercuri”, indica l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició.
Peixos no recomanats per a menors de 10 anys
La població vulnerable ha d'evitar el consum de quatre espècies identificades amb un alt contingut en mercuri, com recull l'AESAN:
- Peix espasa.
- Emperador.
- Tonyina vermella.
- Lucio.
En el cas de la població en general, l'organisme recomana un consum màxim d'una porció per setmana. Els nens i adolescents entre 10 i 14 anys han de limitar el seu consum a uns 120 grams al mes.
Quins peixos tenen sota contingut en mercuri?
- Anxova
- Bacallà
- Calamarsó
- Lluç
- Abadeget
- Llobarro
- Llenguado
- Salmó
- Sardina
- Aladroc
L'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària posa l'accent que el consum habitual de peix durant l'embaràs té importants beneficis en el desenvolupament neurològic en nens. En els adults està molt relacionat amb el menor risc de mortalitat per malalties cardiovasculars, ja que protegeix el cor.
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