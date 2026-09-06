Carlos Alcoba (Obertament): "Hauríem de parlar menys del frau en les baixes laborals i més de les persones que pateixen i no poden explicar-ho"
"El risc és que, per perseguir una minoria que comet frau, acabem construint una cultura de la sospita"
"Això pot penalitzar la majoria de les persones que realment necessiten ajuda"
Fidel Masreal
Obertament, una de les entitats de referència a Catalunya pel que fa a la lluita contra l’estigma respecte de la salut mental, reclama no centrar el debat en les falses baixes per salut mental -que n’hi ha- sinó en els ciutadans que pateixen trastorns mentals, però no ho expliquen a la feina per por, precisament, de l’estigma que va associat a aquestes malalties. La controvèrsia respecte de les baixes injustificades està generant un debat intens en el sector de la salut mental: una destacada psicòloga clínica demana recordar les obligacions dels pacients, l’entitat AEN defensa prioritzar els usuaris per davant dels beneficis empresarials, i la degana dels psicòlegs demana una reincorporació progressiva a la feina després de les baixes i revisar el sistema de baixes.
Carlos Alcoba, responsable d’Obertament de l’àrea de salut mental i estigma en l’àmbit laboral, no nega l’existència de falses baixes: "No volem ser naïfs, és evident que existeix un percentatge de persones que poden fer un ús fraudulent de la salut mental per justificar un absentisme". És més, afegeix que les empreses són coneixedores d’aquesta situació "i la nostra experiència treballant amb centenars d’organitzacions també ens ho confirma". Però demana centrar el debat en un problema més ampli: el de les persones que sí que pateixen i no ho expliquen.
Cultura de la sospita
Aquest responsable d’Obertament demana que "ens preguntem menys quantes persones estan cometent frau i més què està passant amb totes les persones que estan patint i no troben un entorn laboral on poder-ho explicar i rebre suport".
El risc d’aquesta situació és, a parer d’Alcoba, que "per perseguir una minoria" que pot estar fent un ús fraudulent de les baixes, "acabem construint una cultura de la sospita" que pot perjudicar els ciutadans que sí que necessiten una baixa per problemes reals de salut mental. "Això pot acabar agreujant el problema que volem resoldre: persones que aguanten fins que no poden més, que no demanen ajuda a temps i que acaben necessitant una baixa més llarga", indica aquest activista.
Obertament aposta no només per controlar l’absentisme sinó per "construir entorns on les persones puguin parlar del que els passa sense por de ser jutjades, qüestionades o penalitzades", indica Alcoba. "El repte per a les empreses -conclou- és passar d’una cultura de la sospita a una cultura de la confiança i el suport".
Sobre la qüestió de les falses baixes també s’ha pronunciat una destacada psicòloga clínica, que ha afirmat que "el pacient ha de complir amb les seves obligacions" i que "de vegades, la baixa es converteix en una manera d’evitar un conflicte laboral". També l’AEN (Associació Espanyola de Neuropsiquiatria) ha intervingut en el debat criticant la mirada "culpabilitzadora" sobre els ciutadans i afirmant: "ens preocupa la salut dels nostres pacients, no els beneficis de les empreses".
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