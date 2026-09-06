Els estudis científics coincideixen: reduir el consum de proteïnes podria afavorir la teva longevitat
Un estudi de la Universitat del Sud de Califòrnia (els EUA) revela una dieta contra l'envelliment i l'obesitat
Goundo Sakho
Encara que durant anys s'ha insistit que una alimentació rica en proteïnes és fonamental per a guanyar i mantenir massa muscular, una nova recerca apunta en una altra direcció quan l'objectiu és envellir millor. L'estudi, publicat en la revista 'Cell Metabolism', assenyala que una alimentació basada principalment en vegetals, amb una aportació reduïda de proteïnes i una quantitat moderada de metionina, podria afavorir la longevitat.
Aportació moderada de metionina
Però, què són exactament els aminoàcids i quin paper exerceix la metionina? Els aminoàcids són molècules orgàniques que es combinen per a formar proteïnes i actuen com a blocs de construcció d'estructures de l'organisme, com els músculs, la pell, el cabell i les ungles. A més, intervenen en nombrosos processos metabòlics i en la transformació dels nutrients que obtenim a través dels aliments.
Des del punt de vista científic, es divideixen en aminoàcids no essencials -aquells que el mateix organisme pot produir a partir d'altres compostos- i essencials, que el cos no pot sintetitzar per si mateix i ha d'obtenir a través de l'alimentació. Entre aquests últims es troba la metionina, present en aliments com la carn, els ous, els lactis i el peix, encara que també pot trobar-se en alguns aliments d'origen vegetal.
Els investigadors de la Universitat del Sud de Califòrnia dels Estats Units van voler estudiar la relació entre aquests nutrients i l'envelliment. Els resultats apunten al fet que les dietes baixes en aminoàcids i basades principalment en aliments vegetals són les que produeixen efectes més favorables sobre la longevitat, encara que necessiten mantenir una aportació moderada de metionina per a reduir el risc de fragilitat. Per a arribar a aquestes conclusions, van combinar experiments realitzats en animals amb una anàlisi epidemiològica de més de 200.000 homes i dones.
Reduir factors de creixement
En la primera part de l'estudi, els investigadors van comparar diferents patrons alimentaris en ratolins de 20 mesos: una dieta estàndard, una dieta occidental, una dieta cetogènica (baixa en carbohidrats i alta en greixos) i una dieta dissenyada per a afavorir la longevitat. Aquesta última va ser denominada LDMM (baixa en proteïnes i suplementada amb metionina), inspirada en alguns patrons de la dieta mediterrània i d'Okinawa (el Japó).
Els resultats van mostrar diferències significatives entre els grups: mentre que la dieta cetogènica va augmentar la massa greix i la fragilitat dels animals, la dieta baixa en proteïnes (LDMM) va aconseguir reduir ambdues.
Però els investigadors també van observar canvis en diversos senyals metabòlics: la dieta LDMM va reduir els nivells del factor de creixement similar a la insulina 1(IGF-1), una hormona produïda principalment en el fetge que participa en el creixement i la proliferació cel·lular. Al mateix temps, va augmentar els senyals de GLP-1, una hormona alliberada per l'intestí havent dinat que ajuda a regular la glucosa i afavoreix la sensació de sacietat, i del factor de creixement de fibroblasts 21 (FGF21), relacionat amb el metabolisme dels greixos.
Perdre pes sense reduir la massa magra
No obstant això, l'estudi també introdueix un matís important: reduir els aminoàcids no significa eliminar-los. Els investigadors van comprovar que una ingesta insuficient de metionina augmentava la fragilitat, mentre que un excés podia fer desaparèixer els beneficis observats amb la dieta LDMM.
Un dels resultats més cridaners va aparèixer precisament en analitzar el pes. Els ratolins que seguien aquesta dieta podien consumir més aliments que els d'altres grups i, així i tot, perdien pes sense reduir la seva massa magra, que comprèn teixits com els músculs, els ossos i els òrgans interns. Un resultat que, segons els investigadors, qüestiona la idea que reduir únicament la quantitat de calories sigui la clau per a controlar el pes i posa el focus també en la composició de la dieta.
Paral·lelament, l'anàlisi de les dades humanes va mostrar que les persones que consumien una major quantitat de proteïna animal -i, per tant, de metionina i altres aminoàcids essencials- presentaven una major prevalença d'obesitat i aproximadament el doble de diabetis tipus 2 que aquelles que consumien menys proteïna animal o cap.
Cal recalcar que els mateixos resultats no permeten afirmar que la proteïna animal sigui la causa directa d'aquestes malalties, ja que es tracta d'una associació i no demostra causalitat.
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