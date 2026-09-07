"Que no es noti": la naturalitat s'imposa en la medicina estètica després de l'auge dels "excessos"
Allergan Aesthetics revela en un estudi internacional que el 84% dels pacients prioritza resultats naturals i subtils enfront de les transformacions radicals que buscaven anys enrere
La medicina estètica està experimentant un canvi de tendència. Els tractaments ja no es conceben únicament com una via per a transformar determinats trets, sinó com una eina per a millorar l'aspecte de manera progressiva, natural i respectuosa amb la identitat de cada persona. La prioritat, cada vegada més, és aconseguir una versió rejovenida del mateix rostre sense alterar les característiques que ho fan recognoscible.
Amb motiu del Dia Mundial de la Medicina Estètica, que es va celebrar aquest diumenge 6, Allergan Aesthetics ha presentat un estudi internacional que analitza com està evolucionant la relació dels consumidors amb aquesta especialitat mèdica i què esperen actualment quan acudeixen a una consulta. La recerca, realitzada entre més de 12.000 persones de nou països, revela algunes de les principals tendències que estan marcant el sector.
El 84% dels enquestats afirma que busca resultats naturals, mentre que el 68% prefereix millorar l'harmonia del rostre en el seu conjunt abans que centrar-se exclusivament a corregir una zona concreta. A això se suma el creixent interès per la qualitat de la pell, especialment per aspectes com la hidratació, la lluminositat, la fermesa i la textura.
La cerca de la naturalitat
Per a la doctora Paula Fabero, metge estètic, aquestes dades reflecteixen clarament el que està ocorrent en les consultes. “Els pacients ja no busquen canviar el seu aspecte, sinó envellir d'una forma natural, evitant els excessos i mantenint sempre la seva essència”, explica.
L'especialista assegura que cada vegada és més freqüent que els pacients prefereixin avançar a poc a poc, amb tractaments subtils i progressius. “Busquen resultats molt subtils, que els permetin veure's millor sense que es percebi què s'han fet”, assenyala. En consulta, expressions com “no vull canviar”, “no vull veure'm rara” o “vull continuar sent jo” s'han convertit en habituals.
El canvi resulta especialment evident si es compara amb tendències d'anys anteriors, quan eren més freqüents les demandes de modificacions visibles: pòmuls amb molt de volum, llavis sobredimensionats o mandíbules i mentons molt marcats. Ara, segons la doctora Fabero, l'objectiu és diferent: “Ja no es tracta de transformar, sinó de potenciar la bellesa i l'essència de cada pacient sense transformar-la”.
Aquesta evolució també explica que l'harmonia facial guanyi importància enfront de la correcció aïllada d'una determinada zona. El rostre s'entén cada vegada més com un conjunt, on les proporcions i l'equilibri entre els seus diferents elements resulten fonamentals per a aconseguir un resultat natural.
La pell guanya protagonisme, però també la informació
Dins d'aquesta nova concepció de la medicina estètica, la pell ocupa un paper protagonista. Per a l'especialista, és “l'embolcall global del rostre”: una pell lluminosa, hidratada i saludable pot fer que una persona tingui una aparença més fresca i rejovenida fins i tot encara que conservi alguna arruga o imperfecció.
“Cuidar la pell és la base perquè qualsevol tractament llueixi”, afirma la doctora. Per això estan guanyant protagonisme els tractaments destinats a millorar la seva qualitat, des de la hidratació profunda fins a l'estimulació del col·lagen i la millora de l'aparença de les arrugues d'expressió.
No obstant això, existeix una assignatura pendent: la informació. I és que, només un de cada cinc consumidors considera que està realment ben informat i el 57% reconeix que no sap com planificar el seu recorregut estètic. Internet i sobretot les xarxes socials han multiplicat l'accés a continguts sobre tractaments, però no tota la informació procedeix de fonts mèdiques fiables.
Les fotografies d'abans i després, els filtres en Instagram i determinats continguts comercials poden generar expectatives poc realistes. “Els pacients arriben amb molta informació, però no sempre amb la informació adequada”, adverteix la doctora Fabero. Per això considera fonamental el paper del metge per a explicar què pot aconseguir cada tractament i ajustar les expectatives.
Per als qui es plantegen realitzar-se un tractament per primera vegada, la seva recomanació és clara: acudir a un professional expert i qualificat, realitzar una valoració individualitzada i resoldre tots els dubtes abans de prendre una decisió. “No hi ha cap necessitat de córrer”, recorda.
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