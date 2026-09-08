Com “escolta” la medicina l’activitat del cervell
Un especialista de la Fundació Althaia explica com la neurofisiologia clínica permet registrar l'activitat elèctrica del cervell, la medul·la, els nervis i els músculs per diagnosticar, seguir i prevenir nombroses malalties neurològiques
Regió7
Es pot escoltar el cervell? La neurofisiologia clínica és una especialitat mèdica que estudia el funcionament del cervell, la medul·la espinal, els nervis i els músculs mitjançant tècniques que enregistren la seva activitat elèctrica. El tècnic en electrofisiologia clínica d‘Althaia, Joan Tebar, explica com “escolten” el sistema nerviós a través dels seus senyals elèctrics i com comprenen millor els trastorns que afecten la qualitat de vida de moltes persones.
Aquesta disciplina és una especialitat mèdica que utilitza diferents proves diagnòstiques. Entre les més conegudes hi ha l’electroencefalograma (EEG) que estudia l’activitat elèctrica cerebral. Per un altre costat, l’electromiografia (EMG) analitza la conducció nerviosa i la comunicació entre nervis i músculs i, també, els potencials evocats que permeten observar com respon el cervell i la medul·la davant estímuls sensorials com la llum, el so o el tacte.
“La neurofisiologia clínica és una eina clau per diagnosticar i fer el seguiment de moltes malalties neurològiques. En persones amb epilèpsia, per exemple, l’EEG ajuda a detectar activitat elèctrica anòmala al cervell, fins i tot quan el pacient no presenta crisis. Altrament, l’EMG i els estudis de conducció nerviosa permeten diagnosticar neuropaties com la síndrome del túnel carpià”, transmet Tebar.
Les funcions de la neurofisiologia clínica
Les aplicacions d’aquestes tècniques són molt diverses. El tècnic en electrofisiologia detalla que en malalties com l’esclerosi múltiple, els potencials evocats visuals permeten detectar alteracions del nervi òptic fins i tot abans que les lesions siguin visibles en una ressonància magnètica. D’altra banda, en patologies neuromusculars com l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA) o les miopaties, l’EMG és una eina clau per determinar si la debilitat muscular té un origen nerviós o muscular.
En pacients crítics en situacions de coma l’EEG també té un paper important. En aquests casos la prova pot aportar informació pronòstica molt valuosa i detectar activitat epilèptica no visible clínicament. “A les unitats de cures intensives, el monitoratge continu permet identificar convulsions subclíniques o valorar el grau de sedació dels pacients”, diu l’expert de la Fundació Althaia.
Tanmateix, la neurofisiologia clínica és una eina essencial en el monitoratge intraoperatori, especialment en neurocirurgia i cirurgia de columna. En aquest cas, ajuda a prevenir lesions en estructures nervioses durant la intervenció quirúrgica.
“En definitiva, la neurofisiologia clínica és una finestra al funcionament real del sistema nerviós. Es tracta d’una eina potent i no invasiva que aporta informació clau per entendre molts símptomes neurològics i orientar el diagnòstic i el tractament”, conclou Joan Tebar.
Informació extreta del blog d’Althaia.
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