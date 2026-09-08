Investigació
Sant Joan de Déu de Barcelona assaja una teràpia per al tumor cerebral infantil més freqüent
El 90% dels menors amb un glioma difús intrínsec de tronc (DIPG) moren durant els dos primers anys des del diagnòstic.
Beatriz Pérez
El passat 5 de febrer, Max Vilarroig, de 13 anys, va morir per un glioma difús intrínsec de tronc (DIPG), el tumor cerebral pediàtric més freqüent i un dels més mortals. Com tants altres nens amb aquesta malaltia, Max no va tindre gaire opció: no existeix un tractament eficaç i el 90% dels petits moren durant els dos primers anys des del diagnòstic.
Ara l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, el centre que el va tractar des de l’agost del 2024 —quan es va detectar—, liderarà i coordinarà un assaig europeu, que arrenca aquest mes, per provar una combinació pionera d’immunoteràpies destinada a tractar aquest tumor. "El DIPG és una sentència de mort. Sabíem que el nostre fill moriria, però no sabíem el termini. Cada any moren a Espanya uns 25 nens per aquest tumor. Juguem una ruleta russa macabra. ¿A qui li toca l’any que ve?", reflexiona el pare de Max, Ignacio Vilarroig, a EL PERIÓDICO.
Quan Max va emmalaltir, la seva família va obrir la campanya ‘Good Max: furia contra el cáncer infantil’ per recaptar fons per a aquesta malaltia i perquè altres nens sí que tinguin l’oportunitat que a ell no li va arribar. "No sabia que això em podia passar a mi. Ha de ser un tema d’urgència nacional", assenyala Ignacio, que a més retreu que, en moltes ocasions, gran part del finançament de la investigació procedeix de "famílies que han passat per aquestes coses". "L’Administració s’ho ha de prendre seriosament: cada any moren 25 nens de DIPG". Per a Ignacio, aquest és el gran llegat de Max.
El projecte europeu que liderarà Joan de Déu Barcelona, denominat EPICA-DIPG, durarà cinc anys i comptarà amb hospitals i centres d’investigació d’Espanya, Itàlia i els Països Baixos. La peça central d’aquest projecte serà un assaig clínic internacional en fase I —és a dir, de moment mesurarà la seguretat del tractament— sobre una combinació d’immunomoteràpies.
"Fins ara no existeix un tractament eficaç. Sembla que la immunoteràpia comença a oferir resultats positius, però a dia d’avui continua sent un diagnòstic letal. És un projecte a cinc anys, per això la inclusió de pacients no començarà fins l’any que ve", explica, per la seva banda, Andrés Morales, investigador principal i director assistencial del Pediatric Cancer Center de Barcelona (PCCB) de Sant Joan de Déu.
Sense cura ni tractament
"Quan al Max li van diagnosticar el glioma, nosaltres no teníem ni idea que aquest tipus de tumor existia. I encara menys, que no tenia cura ni tractament", reconeix l’Ignacio. Tot va començar l’agost del 2024, quan el Max va començar a presentar vòmits. "Crèiem que era un virus intestinal. Vam recórrer totes les urgències del Port de la Selva, La Rioja... Però vam tornar a Barcelona". Una pediatra d’un hospital privat es va adonar que el nen tenia, a més, visió doble i el va derivar immediatament a Sant Joan de Déu. "Al cap d’una setmana teníem el diagnòstic", diu el pare.
El Max va marxar el 5 de febrer i la família, afirma l’Ignacio, continua de dol, "molt acompanyada per Sant Joan de Déu" i amb la intenció de "tirar del carro" perquè tot el que es va fer va ser "molt bonic". "Molt bonic i gratificant. La intenció és continuar amb el llegat del Max", diu el pare.
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