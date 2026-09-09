José Abellán, cardiòleg: "En realitat no són 10.000 passos al dia, són molts menys i importa molt com els donis"
L'especialista destaca que els beneficis cardiovasculars de caminar no augmenten de manera indefinida i destaca la importància de fer-ho a un ritme moderat o ràpid
Daniela Cabeza
Caminar és una de les activitats físiques que es poden fer a totes les edats i és important per a mantenir-nos actius i tenir bona salut. La recomanació de caminar 10.000 passos al dia s'ha convertit en un dels consells més populars. No obstant això, aquesta xifra no té per què ser l'objectiu necessari per a obtenir beneficis cardiovasculars. Així ho explica el cardiòleg José Abellán en un dels seus vídeos publicats en Instagram, en el qual analitza els resultats d'un estudi realitzat amb una àmplia base de dades de més de 110.000 persones.
Segons explica l'especialista, els investigadors van analitzar la relació entre el nombre de passos diaris i diferents indicadors de salut, entre ells la mortalitat per qualsevol causa i l'aparició d'esdeveniments cardiovasculars, com un infart.
El benefici no augmenta indefinidament
Una de les principals conclusions de l'estudi és que la relació entre el nombre de passos i el risc cardiovascular no és lineal. És a dir, augmentar progressivament la quantitat de passos no implica que el benefici per a la salut vagi creixent al mateix ritme.
"El que van veure és que hi hauria com una dosi òptima de passos al dia", assenyala Abellán. En concret, el punt en el qual s'observa una major reducció del risc se situa al voltant dels 8.700 passos diaris quan s'analitza la mortalitat i entorn dels 7.100 passos quan s'estudien els esdeveniments cardiovasculars.
Això no significa que caminar més enllà d'aquestes xifres deixi de ser beneficiós. El cardiòleg aclareix que, a partir d'aquests nivells, el risc continua disminuint, però cada vegada menys. Per tant, aconseguir els 10.000 passos no hauria d'interpretar-se com una frontera entre fer suficient exercici o no fer-ho. Una persona que no arribi a aquesta xifra també pot obtenir importants beneficis de mantenir-se físicament activa.
El ritme també importa
Però el nombre de passos no és l'únic factor que van analitzar els investigadors. La velocitat a la qual es camina també sembla tenir importància.
Abellán explica que l'estudi va comparar a les persones que caminaven a un ritme lent, d'aproximadament 30 passos per minut, amb aquelles que ho feien a una velocitat moderada, d'uns 60 passos per minut, i amb els qui aconseguien entre 90 i 100 passos per minut, considerat un ritme ràpid.
Els resultats apunten a un millor pronòstic entre els qui caminen a major velocitat enfront dels qui ho fan lentament. Per això, segons l'especialista, no es tracta únicament d'acumular passos durant el dia, sinó també de parar esment a la intensitat de l'activitat. "Quan caminem, doncs, home, que no anem lentorros o lentorras", fa broma el cardiòleg en resumir aquesta conclusió.
Caminar és important, però no ho és tot
Malgrat aquests resultats, Abellán insisteix que la principal conclusió no hauria de ser que existeix una xifra màgica de passos. Mantenir-se actiu i caminar amb freqüència continua sent fonamental per a la salut cardiovascular, però ha de formar part d'un estil de vida saludable més complet.
En aquest sentit, l'especialista recorda que existeix abundant evidència científica que recolza també la importància de l'exercici de força. Combinar activitats aeròbiques, com caminar, amb entrenament de força pot oferir beneficis addicionals per a la salut i ajudar a mantenir una bona condició física.
Així, el missatge del cardiòleg és clar: no és necessari obsessionar-se amb aconseguir exactament els 10.000 passos. L'important és evitar el sedentarisme, mantenir-se actiu i, quan sigui possible, augmentar progressivament tant la quantitat com el ritme de l'activitat física.
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