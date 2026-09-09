SALUT LABORAL
Els metges inspectors de la Seguretat Social denuncien retards de 770 dies en les baixes: «Són les xifres més altes de la història»
El sindicat SIMEDISS es queixa d’una plantilla de «poc més de 400 metges inspectors en actiu i 93 metges pròxims a la jubilació» per a tot Espanya i anuncia noves mobilitzacions
Els metges inspectors de la Seguretat Social denuncien retards de 730 dies en les baixes: «És una demora inaudita»
Nieves Salinas
El Sindicat de Metges Inspectors de la Seguretat Social (SIMEDISS) torna a criticar el col·lapse del sistema de baixes. «La política de gestió de la Direcció General de l’INSS en matèria de control de la incapacitat temporal (IT) i de la incapacitat permanent (IP) ha acreditat el seu fracàs. En la majoria del territori espanyol s’està valorant per primera vegada els pacients sobrepassant ja els límits legals, amb més de 770 dies», asseguren.
«Les xifres són les més altes de la història, i tant metges inspectors com ciutadans es veuen indefensos davant una administració inoperant i ineficaç», indiquen sobre el retard en les baixes.
Falta de mitjans
«La falta de mitjans humans i materials és aclaparadora i insostenible, unes plantilles cada vegada més minvades, amb poc més de 400 metges inspectors en actiu i 93 metges pròxims a la jubilació, i amb una última OPE que va oferir 161 places i en què es cobriran inicialment 45 places, menys del 30% del total», assenyalen en un escrit a què ha tingut accés aquest diari.
«La política de recursos humans de la Direcció General –de l’Institut Nacional de la Seguretat Social– no aconsegueix atraure els metges i tampoc estabilitza la seva plantilla per unes condicions laborals i professionals deplorables: una sobrecàrrega laboral cada vegada més gran que retalla al metge inspector el temps necessari poder treballar amb el rigor degut», es queixen.
El mes vinent es compleix un any de l’inici de les mobilitzacions del col·lectiu. Consideren que, fins ara, «l’Administració únicament ha donat llargues, falses promeses i, en la majoria dels casos, el silenci per resposta». Descriuen una «nefasta gestió aliena a la deriva que està portant el sistema a la fallida».
«Remei eficaç»
Critiquen, així mateix, en un escrit dirigit a la ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, «dèficit de plantilla i mitjans de treball als quals no es posa remei de manera eficaç». El sindicat sol·licita «la seva intervenció immediata davant un deteriorament del sistema que està arribant a un punt de no retorn».
«Davant un nou empitjorament de les nostres condicions de treball el juny del 2026, ens hem vist obligats a incrementar aquestes mesures de pressió convocant aturades parcials diàries indefinits des del 29 de juny del 2026», assenyala el sindicat.
El sindicat de metges inspectors assenyala que «no deixarà de lluitar i mobilitzar-se fins a arribar a les nostres justes reivindicacions, per nosaltres i per la ciutadania» i avança que, a partir del mes d’octubre vinent, hi haurà augment de les aturades parcials que realitzaven en protesta per les seves reivindicacions, a més del manteniment de jornada completa de vaga indefinida mensual els dies 27 de cada mes.
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