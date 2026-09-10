Com saber si ets daltònic? Aquestes són els senyals que poden passar desapercebudes
La majoria dels afectats, especialment homes, descobreix l'alteració entre els 15 i 20 anys, sovint per acudir a una consulta
María Saiz
No sempre és fàcil adonar-se que es perceben els colors d'una manera diferent. Per a algunes persones, determinades tonalitats han estat sempre així, per la qual cosa no tenen una referència amb la qual comparar la seva pròpia visió amb la dels altres. Això explica que molts casos passin desapercebuts durant anys i que algunes persones arribi fins i tot a l'edat adulta sense saber que són daltòniques.
De fet, entre el 30% i el 40% dels pacients diagnosticats de daltonisme desconeixia que tenia aquesta alteració abans d'acudir a consulta, segons les dades de la Clínica Oftalmològica Martínez de Carners.
Aquesta afecció ocular afecta amb una major incidència als homes, en concret, a un de cada 12 homes; mentre que la pateixen una de cada 200 dones. Encara que sol identificar-se durant la infància i l'adolescència, també pot descobrir-se de manera casual durant una revisió oftalmològica realitzada per un altre motiu. Segons la clínica, l'edat mitjana orientativa de diagnòstic se situa entre els 15 i els 20 anys.
"Per a una persona que ha vist els colors així des que va néixer, aquesta és la seva normalitat. No pot comparar directament la seva percepció amb la dels altres. Quan l'alteració és lleu, pot desenvolupar estratègies per a compensar-la i passar molts anys sense saber exactament què ocorre", explica el doctor Diego Martínez de Carners.
L'especialista recorda així que ser daltònic no significa necessàriament no distingir els colors. En realitat, determinades tonalitats poden percebre's de manera diferent o resultar més difícils de diferenciar entre si. Les alteracions relacionades amb el vermell i verd són les més freqüents.
Aquestes són els senyals que no poden passar desapercebudes
Hi ha determinades situacions quotidianes que poden fer sospitar d'una alteració en la percepció dels colors. Entre aquestes, es troben:
- Confusió entre vermell i verd: és el cas més habitual. Pot existir dificultat per a diferenciar una poma vermella d'una verda o per a distingir determinats tons marrons i verdosos
- Problemes amb blau i groc: poden confondre's tons blaus amb grocs o liles amb grises, encara que es tracta d'una alteració menys freqüent
- Errors en combinar la roba: algunes persones poden tenir dificultats per a confondre peces o fins i tot per a triar mitjons del mateix color
- Dificultat amb els semàfors: identificar ràpidament el vermell o el verd de les llums viàries pot convertir-se en un problema
- Mapes o gràfics confusos: els esquemes, mapes de metre o jocs de taula que utilitzen codis de color poden resultar més difícils d'interpretar
- Colors amb menys intensitat: també pot ocórrer que els colors es percebin més apagats o que es confonguin ombres pertanyents a una mateixa gamma
En els nens, alguns dels primers senyals poden aparèixer en el col·legi, quan el color comença a utilitzar-se de manera habitual en mapes, gràfics, exercicis o materials escolars. Confondre determinats tons pot portar a interpretar com a distracció o falta d'atenció el que en realitat respon a una manera diferent de percebre els colors. Petites adaptacions, com incorporar símbols, noms o patrons a més del color, poden facilitar aquestes tasques. A més, conèixer el diagnòstic permet que tant la família com l'entorn escolar entenguin que determinats errors no responen necessàriament a distraccions o falta d'atenció, sinó a una manera diferent de percebre determinats colors.
Una detecció que també pot ser rellevant per al futur professional
La detecció també adquireix especial importància en l'adolescència, quan comencen a prendre's decisions sobre els estudis i el futur professional. Algunes professions tenen requisits específics relacionats amb la visió cromàtica, entre elles determinades funcions vinculades a l'aviació, alguns llocs militars o treballs sotmesos a criteris concrets. "No es tracta de dir-li a un pacient què puc o no pot fer, sinó que conegui amb temps els requisits de determinades professions i pugui prendre les seves decisions amb tota la informació", assenyala Martínez de Carners.
El diagnòstic es realitza mitjançant proves de visió cromàtica, com el test de Ishiara, una exploració senzilla, ràpida i no invasiva. En els casos en els quals és necessari conèixer amb major precisió el tipus o grau d'alteració, poden realitzar-se proves addicionals.
Des de Martínez de Carners recorden que detectar el daltonisme no canvia la manera en la qual una persona veu els colors, però sí que permet entendre determinades dificultats i aprendre a desembolicar-se amb elles amb major naturalitat, especialment durant l'etapa escolar i abans de prendre decisions acadèmiques o professionals.
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