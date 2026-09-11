Creatina: què és i com es pren el suplement de moda per a guanyar força i massa muscular
Tot sobre la creatina: beneficis, com prendre-la correctament, dosis recomanades i consells per a millorar la força, resistència i recuperació muscular
Setembre és sinònim de tornada a l'escola... i també a la rutina. Encara que gener és el mes per excel·lència dels propòsits, el començament del nou curs escolar també porta amb si l'oportunitat perfecta per a començar —o reprendre— hàbits saludables com l'exercici físic. Entre els qui entrenen o busquen millorar la seva forma física, s'ha popularitzat un suplement esportiu que no sols potencia la força i la resistència, sinó que també afavoreix la recuperació muscular: la creatina.
Com explica la doctora Valeria Esper, especialista en Medicina de l'Esport i Nutrició Esportiva del Centre de Medicina Esportiva d'Alt Rendiment Vithas/Invictum, dels hospitals universitaris Vithas Madrid Arturo Soria i Vithas Madrid Aravaca, és un dels suplements "més estudiats en nutrició esportiva i que ha demostrat en múltiples recerques millores en la força muscular, la potència i l'adaptació a l'entrenament d'alta intensitat".
Beneficis de la creatina per al rendiment i la musculatura
La creatina augmenta les reserves de fosfocreatina (font immediata d'energia muscular), la qual cosa millora la producció d'energia ràpida.
En força i potència, "això es tradueix en més repeticions, major càrrega i un volum d'entrenament més alt. En la resistència, no canvia tant el rendiment aeròbic pur, però pot marcar la diferència en moments clau com a sprints, canvis de ritme o finals de carrera", assenyala a aquest periòdic l'especialista.
I, quin paper juga en la recuperació? Tindrem menys cruiximent?
Segons recalca la doctora Esper, pot reduir la inflamació, millorar la recuperació de la força i accelerar la reparació de fibres musculars després d'entrenaments intensos o fins i tot després de lesions, ja que eleva els dipòsits energètics del múscul i afavoreix la síntesi de proteïnes necessària per a reparar el teixit.
Com prendre creatina: dosi i recomanacions
La creatina és "efectiva i segura en les diferents poblacions quan s'usa en la dosi recomanada". Els seus beneficis s'han demostrat en homes i dones, en joves i adults, en esportistes recreatius i també en atletes d'elit. Fins i tot en persones majors pot ajudar a mantenir massa muscular i força si es combina amb exercici de resistència.
La majoria de les guies recomanen 3–5 g/dia de creatina monohidrat com a estàndard universal, tant per a aficionats com per a atletes d'elit. Si es desitja una saturació més ràpida, pot fer-se una fase de càrrega (menys usada avui dia): 20 g/dia dividits en 4 preses, durant 5–7 dies, seguida per la dosi de manteniment.
Alguns estudis suggereixen un lleuger avantatge si es pren després de l'entrenament, juntament amb proteïna o carbohidrats, però l'essencial és ser constant. Pot usar-se de manera contínua, sense necessitat de descansos, durant mesos i fins i tot anys en la dosi recomanada.
L'experta recalca que el format més aconsellat és "el monohidrat de creatina en pols, per ser el més estudiat, eficaç i econòmic. Les càpsules tenen el mateix efecte, però solen ser més costoses i aporten només comoditat".
Quant a combinacions, "pot prendre's amb carbohidrats o proteïnes per a afavorir lleugerament la captació en el múscul, encara que no és imprescindible, funciona igual si la prens sola. I no hi ha evidència que altres formes o mescles siguin superiors al monohidrat clàssic".
Quan es noten els efectes?
Amb la dosi de manteniment (3–5 g/dia), els músculs aconsegueixen la saturació en unes 3 a 4 setmanes i és llavors quan comencen a notar millores clares en força i massa muscular, subratlla la nutricionista esportiva. Si , en canvi, es fa una fase de càrrega, els efectes poden percebre's ja des de la primera setmana.
L'evidència sobre la creatina és "molt sòlida" en esports de força i potència, on la seva eficàcia està clarament demostrada. En esports de resistència pura els resultats són més variables.
Alguns estudis suggereixen que pot ajudar en esforços d'alta intensitat com a sprints o canvis de ritme, però en altres casos aquest benefici no és tan evident. En general, el seu paper està molt més establert en força que en resistència, sense descartar el seu ús en aquesta mena d'esports.
La creatina és el suplement amb més suport científic per a millorar força i potència, i el seu ús continu en dosis adequades és segur en la majoria de la població.
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