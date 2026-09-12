"Mai més" no és un límit, és una trampa
El desig per un aliment creix quan la prohibició es viu com una norma sense marge ni sortida
Laia Colilles
Algú decideix un dilluns que s'ha acabat: gens de sucre, mai més. La decisió sona ferma, gairebé alliberadora. Però els dies següents passa el contrari del que s'esperava: el sucre apareix al cap amb una insistència que abans no tenia, en converses, en aparadors, a la nevera dels altres. I quan finalment cedeix, ho viu com si hagués fet malbé tot l'intent, molt més que com una simple ensopegada.
Aquesta seqüència no delata manca de voluntat. És la resposta previsible de la ment davant d'una norma que es viu com a categòrica, sense marge ni sortida. L'interessant, i el que sol passar desapercebut, és que tant se val qui dicti aquesta norma. La pot imposar un professional, una dieta de moda o la mateixa persona davant del mirall un diumenge a la nit: el mecanisme que s'activa és el mateix.
Com més s'intenta no pensar en un aliment, més apareix al cap, i això passa sempre que s'evita alguna cosa, se'n triï l'evitació lliurement o no. El desig de menjar-lo, en canvi, només es dispara quan aquesta evitació es viu sense marge d'elecció. Està documentat que quan algú decideix evitar un aliment per decisió pròpia i revisable, el pensament intrusiu pot continuar apareixent, però el desig no creix igual que quan l'evitació s'experimenta com una imposició sense sortida.
El que és decisiu, doncs, és la forma de la norma, no el seu origen: si és categòrica o si deixa marge. La recerca sobre patrons de restricció alimentària distingeix precisament aquests dos estils. Qui sosté normes rígides i de tot o res, aquell aliment no es toca mai, mostra més episodis de sobreingesta que qui es permet marge dins de la mateixa norma: menjar-ne una quantitat moderada, en certs contextos, sense que suposi una excepció vergonyosa. I la diferència no es queda en el puntual: en seguiments de més d'un any dins de programes de control de pes, qui manté aquest marge perd més pes i el sosté millor en el temps que qui segueix normes rígides.
Aquí apareix el segon mecanisme, tan important com el primer. Quan la norma és categòrica, una relliscada no es queda en relliscada: s'interpreta com la prova que tot l'intent ha fracassat. La psicologia del comportament addictiu descriu aquest fenomen des de fa dècades amb el nom d'efecte de violació de l'abstinència, sorgit en l'àmbit de les addiccions i aplicat després a l'alimentació: menjar-ne una mica més dins d'una norma així obre pas a menjar-ne molt més, perquè un cop assumida com a trencada la norma, continuar menjant ja no canvia res. Amb una norma flexible, un excés puntual continua sent només això, un excés puntual, i no el senyal que calgui començar de zero.
Qui decideix un dilluns que s'ha acabat el sucre per sempre està, sense saber-ho, construint la seva pròpia recaiguda: n'hi ha prou amb una tarda fluixa perquè tota la norma es doni per trencada, i amb ella la raó per continuar. Substituir aquesta promesa de per vida per una decisió que només compromet el moment present canvia la naturalesa del límit: cada tarda torna a ser una elecció nova, i una tarda fluixa deixa de ser la fi de l'intent per ser, simplement, una tarda fluixa. Aquest canvi de formulació és també el que explica per què qui sosté normes flexibles no només menja menys en excés, sinó que manté aquestes conductes durant més temps: un límit que mai no es pot donar per trencat és, paradoxalment, el que millor aguanta.
- Valentí Fuster: 'El cor ens parla de quant podem viure; el cervell, de com viurem aquells anys
- Crim de Manresa: la víctima i els amics van evitar la baralla fins a l'últim moment
- José Abellán, cardiòleg: 'En realitat no són 10.000 passos al dia, són molts menys i importa molt com els donis
- Camagrocs, rovellons, ceps i rossinyols enceten el Mercat del Bolet de Cal Rosal
- M'han punxat, m'han punxat!', el crit de Carles Vilajosana després de patir la ganivetada mortal a Manresa
- Dos focs en contenidors afecten quatre cotxes i la façana d'un edifici fins al cinquè pis, a Manresa
- Aquell matí volíem anar a les Torres Bessones, però ens vam adormir
- Dos manresans aposten per la festa de dia amb Concepte Zero, una proposta d'oci amb música house