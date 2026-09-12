ment i cos
Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: "La incertesa ens genera tensió perquè ens recorda una realitat difícil d’acceptar: el món és immensament complex i nosaltres som limitats"
Hi ha tres mots que a moltes persones els costa enormement de pronunciar: «no ho sé». Sovint es prefereix improvisar una resposta, defensar una opinió feble amb contundència o aferrar-se a una certesa dubtosa abans que reconèixer honestament la própia ignorància. En una societat que premia la rapidesa, l’opinió constant i la competència, sembla gairebé obligatori tenir resposta per a tot. Però, per què ens incomoda tant d’admetre el desconeixement?
Des de la psicologia, sabem que el cervell humà busca seguretat, coherència i sensació de control. La incertesa ens genera tensió perquè ens recorda una realitat difícil d’acceptar: el món és immensament complex i nosaltres som limitats. Quan diem «no ho sé», ens exposem, ens sentim vulnerables, imperfectes o insuficients. I això ens incomoda.
Tanmateix, aquesta incomoditat és paradoxal: reconèixer el desconeixement és una de les formes més intel·ligents de maduresa psicològica. Ja ho intuïa, fa més de dos mil anys, Sòcrates amb la seva famosa dita: «Només sé que no sé res». És precisament aquesta consciència dels propis límits la que obre la porta al coneixement real. I és que qui creu que ja ho sap tot deixa de preguntar, d’escoltar, de sorprendre’s i d’aprendre. Per contra, qui és capaç de tolerar el dubte manté viva la curiositat. I la curiositat és una força psicològica extraordinària. És el motor de la ciència, de la creativitat, de les relacions humanes i del creixement personal.
Els infants aprenen amb tanta intensitat perquè conviuen de manera natural amb el desconeixement. Pregunten constantment, exploren, s’equivoquen i tornen a començar. No viuen el «no ho sé» com una humiliació, sinó com una invitació a descobrir. L’adult, en canvi, sovint viu atrapat entre la necessitat de tenir respostes immediates i la por de semblar ignorant.
També la sorpresa neix d’aquest espai d’incertesa. Quan deixem marge al «potser», apareixen noves idees, perspectives inesperades i oportunitats de transformació. Les persones més rígides necessiten controlar-ho tot; les més flexibles poden adaptar-se millor perquè accepten que no sempre tenen totes les respostes.
Potser hauríem de reconciliar-nos amb el «no ho sé». Perquè no és només una confessió d’ignorància. És, sovint, el principi de la curiositat, de l’aprenentatge i d’una manera més humil —i profundament més humana— d’habitar el món.
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