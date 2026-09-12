La tos que no marxa: quan pot ser un senyal d'alarma i quan acudir al metge
Encara que la tos persistent genera temor per la seva vinculació amb el càncer de pulmó, menys del 2% dels pacients que acudeixen a consulta reben finalment aquest diagnòstic mèdic
La tos crònica no sempre és un símptoma d'una altra malaltia i pot requerir un tractament específic. Encara que és una de les consultes més habituals en Pneumologia i pot generar preocupació per la seva possible relació amb el càncer de pulmó, els especialistes recorden que menys del 2% dels qui consulten per tos crònica reben finalment aquest diagnòstic. Quan hauria de preocupar-nos una tos que no desapareix?
La doctora Belén Montero Fole, pneumòloga de l'Hospital Universitari Hospiten Bellevue i Hospiten Tamaragua, explica que la tos es classifica des d'aguda fins a crònica segons la seva durada, que pot oscil·lar entre tres i vuit setmanes.
La tos crònica afecta aproximadament a entre el cinc i el deu per cent de la població adulta mundial, sent un dels principals motius de consulta en el servei de Pneumologia i el maneig diagnòstic de la qual ha d'avaluar la medicació habitual del pacient i altres patologies que puguin derivar d'aquesta malaltia, com la síndrome de tos de vies respiratòries altes, l'asma, la bronquitis eosinofílica o el reflux gastroesofàgic.
L'especialista assenyala que una de les qüestions que més preocupa als qui acudeixen a consulta després de setmanes tossint és la possibilitat que sigui un símptoma de càncer de pulmó. No obstant això, recorda que menys del dos per cent de les persones que consulten per tos crònica tenen finalment un diagnòstic positiu per a aquesta patologia. “La immensa majoria dels casos s'explica per causes molt més freqüents i tractables”, apunta, si bé “al moment de rebre el diagnòstic de càncer entre el 65% i el 70% dels pacients presenten tos”.
Quan s'ha de consultar amb un especialista
La pneumòloga recomana consultar amb un professional de salut si la tos persisteix més de vuit setmanes, o fins i tot abans si interfereix en la vida diària i no s'ha donat una causa evident per a això, com un catarro recent.
Si està acompanyada per expectoració amb sang, pèrdua de pes, febre persistent o dificultat per a respirar és necessari acudir a un especialista i no esperar que es prolonguin en el temps.
A més, recomana evitar l'automedicació prolongada amb xarops antitussígens sense haver parlat abans amb un professional i que, una vegada en consulta, informar sobre hàbits tòxics com el tabac o si s'ha estat exposat a irritants ambientals.
I assenyala que s'ha de tenir en compte que, segons les guies mèdiques internacionals, el diagnòstic pot requerir un abordatge escalonat i no sempre immediat.
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