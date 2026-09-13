Dia mundial
La sèpsia provoca entre 15.000 i 20.000 morts a l’any a Espanya: així es combat a l'UCI una síndrome causada per una infecció
Debilitat muscular, fatiga persistent, dificultats per caminar o alteracions de la memòria, l’aprenentatge i la concentració són algunes de les seqüeles de la malaltia
Ictus, traumatismes, lesió medul·lar... els intensivistes aposten per crear Neuro-UCI per a pacients «especialment complexos»
Nieves Salinas
A Espanya, s’estima que la sèpsia (evolució desfavorable d’una infecció) és la causa d’entre 15.000 i 20.000 morts anuals. Ho recorda la Societat Espanyola de Medicina Intensiva, Crítica i Unitats Coronàries (SEMICYUC) amb motiu del Dia Mundial dedicat a un síndrome que cada any provoca 11 milions de morts arreu del món. Se’n diagnostiquen 50 milions de casos i la taxa de mortalitat supera el 15%, una xifra que s’enfila per damunt del 40% en els casos de xoc sèptic.
La sèpsia és una reacció desregulada i extrema de l’organisme davant d’una infecció que lesiona els seus propis teixits i òrgans i pot conduir al xoc sèptic (més greu, al sumar el fracàs de l’organisme per mantenir el flux de sang als òrgans vitals), fallada multiorgànica i la mort. Segons la societat científica, no apareix sense una infecció prèvia i representa una de les principals emergències mèdiques tractades a les uci.
Avenços en el tractament
Els avenços en el tractament i el diagnòstic de sèpsia i xoc sèptic han permès als metges intensivistes espanyols controlar amb més garanties la malaltia. «Tenim més i millors eines per atendre casos greus i que els pacients el superin, però l’objectiu no és només sobreviure, sinó que ho facin de manera que recuperin la seva qualitat de vida prèvia», explica el doctor José Garnacho, president de la SEMICYUC.
Un camí, assenyala, que ha de començar a la mateixa uci i fins i tot abans, amb la detecció del pacient amb sèpsia allà on es trobi( codiSepsis) i l’inici precoç del tractament. La sèpsia produeix quadros de gravetat variable. En els casos més greus, arriba a afectar tot el cos, cosa que es denomina fracàs multiorgànic, detallen els intensivistes.
Les seqüeles
La mortalitat és conseqüència d’una suma de factors: les característiques del pacient, les del microorganisme que provoca la infecció, l’estat de gravetat que presenta abans de ser atès i l’adequació i precocitat del tractament que es rebi.
«Es tracta d’una patologia temps-dependent, és a dir, el retard en la seva atenció s’associa a un pitjor pronòstic i una mortalitatmés gran com en el cas de l’infart de miocardi o l’ictus», prossegueix el doctor Suberviola. Un abordatge protocolitzat a través del Codi Sepsis ha permès una detecció més precoç i un tractament més adequat, cosa que s’ha vist reflectit en una significativa millora de la supervivència, afegeix.
Estades prolongades
Tot i que qualsevol pacient afligit d’una sèpsia pot patir-lo en més o menys entitat, el risc de desenvolupament de la síndrome Post Cures Intensives és més gran en els pacients amb xoc sèptic, fracàs multiorgànic o estades prolongades a l’uci, abunda l’intensivista.
Presenten seqüeles físiques, cognitives i/o psicològiques. La més freqüent són la debilitat muscular adquirida a l’uci, la fatiga persistent, les dificultats per caminar o realitzar activitats quotidianes, així com alteracions de la memòria, l’aprenentatge i la concentració. S’hi sumen problemes emocionals com ansietat, depressió o trastorn per estrès posttraumàtic.
Alteracions de l’aprenentatge
Els pacients que sobreviuen als quadros de més gravetat també poden presentar alteracions de l’aprenentatge i la memòria, problemes per caminar, per menjar, debilitat muscular, fatiga... «Són problemes que, en general, milloren amb rehabilitació específica», indica el doctor Borja Suberviola, metge intensivista coordinador del Grup de Treball de Malalties Infeccioses i Sepsis de la SEMICYUC.
Els intensivistes assenyalen que identificar al més ràpidament possible aquestes seqüeles i tractar-les de manera conjunta entre diferents especialistes «és clau» per garantir la recuperació. Aquestes intervencions han de contemplar programes de rehabilitació física i respiratòria, suport nutricional, optimització del tractament de les malalties cròniques, revisió de la medicació, recolzament psicològic quan sigui necessari i una adequada educació sanitària tant del pacient com dels seus cuidadors, indiquen.
- Un motorista perd la vida en un accident a l'N-260 a la Ribera d'Urgellet
- Amagats 5.000 euros al Solsonès i 1.500 més al Berguedà: troben els premis del Joc del Tresor
- Commoció a Sallent per la mort d'un veí de 39 anys en accident
- Xiulades, crits de 'Fora, fora!' i aplaudiments en l'ofrena floral d'Aliança amb la seva alcaldable a la Diada de Manresa
- Valentí Fuster: 'El cor ens parla de quant podem viure; el cervell, de com viurem aquells anys
- Els gossos dels bombers troben una menor d'Igualada que havia fugit d'un centre de menors a Sant Quirze Safaja
- Controlat l'incendi en una zona boscosa entre el restaurant Ca la Iaia, a Sant Salvador, i Castellgalí
- La caiguda del consum d’alcohol colpeja restaurants i locals d’oci i impulsa canvis