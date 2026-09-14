Salut crea dues noves xarxes d’expertesa en malalties minoritàries cardíaques i oftalmològiques
Amb aquestes són tretze les xarxes especialitzades que agrupen hospitals de diversos punts de Catalunya
ACN
El Departament de Salut ha creat dues noves Xarxes d’Unitats d’Expertesa Clínica (XUEC) especialitzades en malalties minoritàries cardíaques i oftalmològiques. Les noves xarxes agrupen unitats de diversos hospitals del SISCAT i eleven a tretze el nombre de XUEC existents a Catalunya. L’objectiu és concentrar l'expertesa clínica, reforçar la coordinació entre centres i garantir una atenció altament especialitzada i accessible arreu del territori.
La xarxa dedicada a les malalties minoritàries cardíaques estarà formada per unitats de l’Hospital Vall d’Hebron, Sant Pau, Sant Joan de Déu, Germans Trias i Pujol, Josep Trueta de Girona, Clínic de Barcelona, Bellvitge i Hospital de Sabadell.
Tots aquests centres han estat acreditats en l’àrea de miocardiopaties genètiques i no genètiques. L’acreditació és provisional durant un any, període en què es farà una auditoria abans de completar el procés d’acreditació definitiva. Tot i això, les unitats ja poden començar a treballar dins de la xarxa.
La nova xarxa de malalties minoritàries oftalmològiques estarà integrada per Vall d’Hebron, Sant Pau, Sant Joan de Déu, Germans Trias i Pujol, el Clínic de Barcelona i Bellvitge.
Salut considera malalties minoritàries les que afecten menys de cinc persones per cada 10.000 habitants. S’estima que n’hi ha més de 7.000 de diferents i que, en conjunt, afecten entre 27 i 36 milions de persones a Europa.
Segons el Registre de Malalties Minoritàries de Catalunya (REMIN), actualment hi consten 66.640 pacients residents a Catalunya, dels quals 2.264 van ser diagnosticats durant el 2025.
Les XUEC agrupen centres i professionals amb coneixement especialitzat en determinats grups de malalties i busquen facilitar una atenció integrada entre les unitats de referència i els dispositius sanitaris del territori.
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