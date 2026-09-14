Sòl pelvià: els problemes més freqüents i per què no hem de normalitzar les pèrdues d'orina
Mónica Guerra, fisioterapeuta de l'Hospital Universitari Vithas Madrid Arturo Soria, subratlla la importància de normalitzar el tractament d'aquestes malalties i abandonar la idea que són inevitables
Les pèrdues d'orina, el dolor pelvià o el prolapse no haurien d'assumir-se com a conseqüències inevitables de l'embaràs, el part o l'edat. Els problemes del sòl pelvià són freqüents, però molts poden prevenir-se i tractar-se. Mónica Guerra, fisioterapeuta especialista en sòl pelvià de l'Hospital Universitari Vithas Madrid Arturo Soria, insisteix a aquest periòdic en la importància de reconèixer els símptomes i consultar a temps.
Però, el primer, què és el sòl pelvià? Es tracta d'un conjunt de músculs, lligaments i teixit connectiu que tanca la part inferior de la pelvis, com una hamaca que sosté la bufeta, l'úter (en el cas de les dones) i el recte.
No obstant això, no és un múscul aïllat, sinó tot un sistema, i d'ell depenen funcions que donem per fetes cada dia: aguantar l'orina i la femta fins al moment adequat, sostenir els òrgans pelvians enfront de la gravetat i la pressió abdominal, i participar de manera activa en la funció sexual. I és que quan funciona bé, és invisible. Però quan falla, condiciona la vida diària d'una persona.
Guerra recalca que, a diferència d'altres músculs que “es veuen” i per això s'entrenen, el sòl pelvià treballa en silenci, i només ens recordem d'ell quan comença a fallar. "És una musculatura sotmesa a una exigència constant: sosté el pes de les vísceres i s'adapta a cada tos, cada esternut, cada riallada, cada carrera".
Per això, cuidar-ho amb exercici específic, bona postura, hàbits correctes en anar al bany "no és un luxe estètic, és prevenció real de problemes que, una vegada instaurats, costen molt més de tractar que d'evitar".
Incontinència fecal o de gasos
La fisioterapeuta ens explica que quan el sòl pelvià no funciona correctament poden aparèixer diferents problemes. El ventall és ampli i afecta tant a homes com a dones. Els més freqüents són la incontinència urinària (pèrdues d'orina en tossir, esternudar o fer exercici), la incontinència fecal o de gasos, el prolapse d'òrgans pelvians (el descens de la bufeta, l'úter o el recte), el dolor pelvià crònic i les disfuncions sexuals, com el dolor durant les relacions.
En els homes, aquest tipus de problemes apareix amb freqüència després d'una cirurgia de pròstata: la incontinència urinària postprostatectomia és una de les complicacions més temudes d'aquesta intervenció, i la seva prevalença varia molt, entre l'1% i el 87%.
Mónica Guerra assenyala que més del 50% de les dones poden sofrir algun tipus de problema relacionat amb el sòl pelvià. De fet, un treball espanyol publicat en 2023 i realitzat sobre més de 1.400 dones va trobar incontinència urinària en més de la meitat de les participants, incontinència fecal en 1 de cada 10, prolapse uterí simptomàtic en el 14% i dolor pelvià en gairebé 1 de cada 5 (estudi espanyol, BMC Public Health, 2023).
En l'àmbit internacional, les revisions sistemàtiques situen la prevalença global d'algun trastorn de sòl pelvià entre el 25% i el 46%, segons el país i la metodologia emprada. "Així que sí: dir que una de cada dues dones pot veure's afectada en algun moment de la seva vida no és alarmisme, és epidemiologia".
No és normal que "aquestes coses passin"
Avui dia, els problemes relacionats amb el sòl pelvià continuen sent tabú. "Per vergonya i per una idea molt arrelada, i molt equivocada, que uns certs símptomes són normals: normal perdre gotes d'orina després de tenir fills, normal notar molèsties després del part, normal que amb l'edat aquestes coses passin", posa l'accent l'especialista. I sobretot dones amb incontinència postpart il·lustra bé aquest punt. Són freqüents, "que no és el mateix que normals".
"L'evidència científica és clara respecte a l'abordatge: les guies clíniques recomanen l'entrenament de la musculatura del sòl pelvià durant l'embaràs i el postpart com a primera línia d'actuació, sent la prevenció de la incontinència postpart mitjançant aquest entrenament durant l'embaràs la mesura amb major nivell d'evidència científica a favor seu; a més, es recomana identificar a les dones amb símptomes i derivar-les a un fisioterapeuta especialitzat", compte.
Per això, "cap dona hauria de resignar-se a viure amb protectors d'incontinència la resta de la seva vida pel simple fet d'haver estat mare. Consultar amb un professional de sòl pelvià, idealment ja des de l'embaràs, i per descomptat quan apareix el primer símptoma després del part, és la recomanació clara".
I la fisioterapeuta matisa que "mentre continuem tractant aquests símptomes com un tabú domèstic i no com una qüestió de salut, seguiran infradiagnosticats i infratractats".
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