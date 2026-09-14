Ulleres gratis per a nens: s'amplia en 23 milions el pla perquè els menors de 16 anys puguin accedir a l'ajut
L’ajut continuarà sent de 100 euros i estarà disponible fins al 31 de desembre de 2026
ACN
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat una ampliació de 23 milions d’euros addicionals al ‘Pla Veo’, el programa que ofereix als menors de 16 anys un ajut de fins a 100 euros per adquirir ulleres o lentilles. En una roda de premsa aquest dilluns, el cap de l’executiu ha explicat que l’ajut continuarà sent de 100 euros i que estarà disponible fins al 31 de desembre de 2026.
Sánchez ha recordat que més de 700.000 nens pateixen pobresa visual a Espanya i que "un de cada tres nens amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat". Des de la posada en marxa del pla el passat desembre, s’han tramitat 454.650 peticions d'ulleres o lentilles, segons ha dit la ministra de Sanitat, Mónica García.
García ha destacat que gairebé mig milió de menors s’han beneficiat de la mesura en només vuit mesos i ha celebrat que un 74,1% de les òptiques espanyoles participin en aquest pla. “Avui podem dir que aquesta mesura és un èxit perquè no només és universal, sinó capil·lar, perquè ha arribat a tot el país”, ha apuntat.
El president espanyol ha afegit que la iniciativa no és una mesura “puntual o aïllada” sinó que forma part d’una “cosa molt més gran” com el reforç de l’estat del benestar. “No deixarem que aquest sistema – el de la sanitat pública - es debiliti o acabi depenent de la butxaca de cadascú”, ha defensat Sánchez.
Ajuts de 100 euros
L’ampliació anunciada aquest dilluns s’emmarca en el ‘Pla Veo’, el programa posat en marxa el desembre de l’any passat per finançar productes òptics a menors de setze anys, pel qual fins ara s’han destinat 73 milions d’euros. L’executiu té activades les ajudes a través del Consell General de Col·legis d’Òptics i Optometristes.
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