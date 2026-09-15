El 'bíceps de Popeye' té una explicació mèdica: així es produeix aquesta síndrome
El doctor Gonzalo Hernández, especialista del centre Vithas, adverteix que aquesta lesió es produeix habitualment pel desgast progressiu del tendó en persones majors de 50 anys
Un espetec, un dolor en l'espatlla i, de sobte, un bíceps que recorda al del famós Popeye, el dibuix d'animació creat per Eizie Crister Segar i que va aparèixer per primera vegada en el The Nova York Evening Journal en 1929.
Apareix quan es trenca el tendó de la porció llarga del bíceps i el múscul es desplaça cap a la part baixa del braç. Encara que pot ocórrer en aixecar pes o fer un esforç brusc, darrere de molts d'aquests trencaments hi ha un tendó que fa temps que es deteriora.
Segons ens explica el doctor Gonzalo Hernández, especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia del Centre de Medicina Esportiva d'Alt Rendiment Vithas/Invictum, dels hospitals universitaris Vithas Madrid Aravaca i Arturo Soria, el més freqüent és que el tendó es vagi afeblint i desgastant amb els anys fins que acaba trencant-se, a vegades amb un esforç relativament petit. És més habitual a partir dels 50-60 anys i en persones amb problemes previs de l'espatlla o que fan esforços repetitius amb els braços.
I, quan pot ocórrer la síndrome de Popeye? El doctor Hernández matisa que "fent esport o aixecant pes, especialment si fem un esforç brusc amb el bíceps. No obstant això, moltes vegades l'exercici és simplement el desencadenant final d'un tendó que ja feia temps que portava deteriorant-se".
Símptomes de la síndrome de Popeye i com afecta el dia a dia
L'habitual és notar un dolor brusc en la zona anterior de l'espatlla o del braç i, a vegades, una sensació d'espetec. "Després pot aparèixer hematoma, inflamació i la característica inflor del bíceps, encara que curiosament el dolor pot disminuir bastant en els dies següents", recalca l'especialista. I el més preocupant és que no sempre és evident. "Depèn de quan es retregui el múscul i de la constitució de cada persona; en alguns pacients s'aprecia clarament en contreure el bíceps i en uns altres pot passar bastant desapercebuda".
En moltes ocasions pot confondre's amb una simple contractura o sobrecàrrega muscular, sobretot, quan no apareix una deformitat clara, pot interpretar-se inicialment com una estirada o una sobrecàrrega muscular. Això sí, "l'aparició d'un hematoma, un espetec o un canvi en la forma del bíceps ha de fer-nos sospitar un trencament del tendó".
Tractament i quan acudir a l'especialista
En la majoria de les persones, el trencament proximal del bíceps pot tractar-se sense cirurgia i permet portar una vida pràcticament normal. "Pot quedar la deformitat estètica i, en alguns casos, sensació de fatiga, enrampades o una certa pèrdua de força, especialment amb esforços repetits", posa l'accent el doctor Hernández.
Un dolor brusc acompanyat d'un espetec, l'aparició d'un hematoma important o un canvi sobtat en la forma del bíceps són motius per a consultar. És important valorar l'espatlla perquè aquesta lesió pot associar-se també a altres problemes, especialment lesions dels tendons del maniguet rotador.
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