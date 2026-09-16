CRIBRATGE A LES CONSULTES
Els hepatòlegs demanen fer proves de consum d’alcohol als pacients amb fetge gras: «Hem de gravar-nos a foc aquesta avaluació»
Els experts remarquen la necessitat de preguntar no només per la quantitat consumida, sinó també pel patró de consum i l’evolució al llarg del temps
La malaltia per fetge gras de causa metabòlica afecta gairebé un 30% de la població
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Nieves Salinas
L’Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH) ha reclamat que els professionals incorporin una valoració més precisa a les consultes, a través de cribratges, com ara tests ràpids, del consum d’alcohol en els pacients amb fetge gras. L’objectiu és millorar el diagnòstic de la MetALD (malaltia hepàtica esteatòsica o fetge gras associada a disfunció metabòlica i consum d’alcohol). La identificació precoç d’un consum de risc pot permetre intervenir abans que la malaltia hepàtica progressi, assenyalen els hepatòlegs.
Així s’ha posat de manifest en una sessió, titulada 'MetALD: implicacions en la pràctica clínica', presentada i moderada per Ramón Bataller, director del Registre ReHALC de l’AEEH i un dels principals experts mundials en malaltia hepàtica per alcohol, que va comptar amb la participació de Javier Ampuero, director del Registre HEPAmet i cap de la Unitat d’hepatologia i trasplantament hepàtic de l’Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, i Juan Pablo Arab, director d’Alcohol Sciences del Instituto Stravitz-Sanyal per a les Malalties Hepàtiques i la Salut Metabòlica de la Virginia Commonwealth University (Richmond, Estats Units).
Consum infravalorat
Javier Ampuero va assenyalar que la malaltia per fetge gras de causa metabòlica afecta gairebé un 30% de la població i va advertir que, en aquests pacients, el consum d’alcohol pot quedar infravalorat quan l’atenció se centra exclusivament en els factors metabòlics.
"Per als que estem obsessionats amb la MASLD, ens hem de gravar a foc aquesta avaluació del consum d’alcohol", va afirmar Ampuero, que va insistir en la necessitat de preguntar no només per la quantitat consumida, sinó també pel patró de consum i la seva evolució al llarg del temps, i va recordar que "no hi ha consum d’alcohol segur. L’únic és zero".
Eines senzilles
L’especialista va defensar l’ús d’eines senzilles de cribratge a les consultes, com l’AUDIT-C, un test ràpid i abreujat que serveix per detectar de manera precoç el consum de risc. "Si un pacient en una anamnesi ja ens reconeix en els primers cinc minuts que té un cert consum d’alcohol, ja cal aprofundir més", va explicar.
A més, considera necessari conèixer si el consum es concentra, per exemple, durant els caps de setmana (binge drinking), quina ha sigut la història prèvia del pacient i si hi ha canvis recents en els seus hàbits. En aquest sentit, va reclamar que l’avaluació del consum d’alcohol es pugui incorporar de manera més habitual en els diferents nivells assistencials.
Resposta al patiment
Juan Pablo Arab va destacar, també, que el consum d’alcohol no es pot analitzar al marge de les circumstàncies personals i psicològiques del pacient. Depressió, ansietat, dolor crònic, insomni o estrès poden portar algunes persones a utilitzar l’alcohol com a mecanisme per afrontar situacions difícils i afavorir posteriorment un trastorn per consum d’alcohol. L’estrès, a més, pot modificar els patrons de conducta i afavorir tant un consum més elevat i altres hàbits poc saludables, com una mala alimentació.
Ampuero va remarcar que l’avaluació clínica ha de tenir en compte que "el patró de consum pot canviar amb el temps i que darrere d’ell poden existir situacions personals complexes". Durant la sessió va posar com a exemple el cas d’una pacient que va començar a recórrer a l’alcohol com a via d’escapament davant els maltractaments que patia per part del seu marit i va recalcar la dificultat d’abordar determinats casos únicament des de la consulta d’Hepatologia. "No tenim prou eines; necessitem suport d’altres col·legues que siguin experts en aquesta matèria”, va afegir.
La intervenció psicosocial i la col·laboració amb professionals de salut mental i addiccions poden resultar fonamentals en determinats pacients, van insistir. "És molt important en l’abordatge d’aquests pacients”, van destacar els tres especialistes com a missatge clau.
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