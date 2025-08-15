El Pont Cabradís: la cova amagada entre el Solsonès i el Berguedà que sembla treta de "Parc Juràssic"
Descobreix aquesta joia geològica en una ruta curta amb escales, cordes i paisatges de pel·lícula
Entre les parets altes i humides d’un congost, amb l’aigua turquesa brillant i un túnel natural que sembla sortit d’una pel·lícula, el Pont Cabradís —o Quebradís— és un d’aquells racons que fan pensar que Catalunya amaga un «Parc Juràssic» particular. La comparació no és meva: el creador de contingut Kevin López (@kevnatura), amb més de 100.000 seguidors a Instagram, va comparar l’indret amb la pel·lícula original de Steven Spielberg en un vídeo viral que acumula més d’un milió de visualitzacions. Però més enllà de l’impacte digital, aquest espai és una joia geològica i un paradís per als amants de les rutes a peu.
Una joia geològica amagada
El Pont Cabradís és un túnel natural de roca d’uns 60 metres de llarg per on passa el riu Aigua de Valls que recull les aigües superficials del terme de Gósol per conduir-les cap al Cardener, juntament amb les aigües de Guixers. El nom, segons Joan Coromines a l’obra Onomasticon Cataloniae, ve del llatí capraricium, «lloc tan estret que només hi passen les cabres». La seva aparença actual és fruit de milions d’anys d’aigua mossegant conglomerats formats a l’Eocè i l’Oligocè. Traducció: és més vell que la idea de posar pinya a la pizza.
Per arribar-hi, cal fer una mica d’excursionista explorador i enfilar-se cap a l’Espai Natural Protegit de la Serra del Verd, en plena frontera entre el Berguedà i el Solsonès. La ruta comença a un quart d’hora en cotxe de l’ermita de Sant Esteve de Sisquer, on una pista asfaltada et porta fins a una petita presa hidràulica amb aparcament i un cartell informatiu que, ja d’entrada, et fa sospitar que el que ve a continuació no serà un passeig de diumenge qualsevol.
Ruta amb obstacles
El camí s’obre pas pel marge esquerre del riu, fresc i ombrívol, amb l’aigua sempre de companya. I aquí comença la diversió: primer una escala, després una cadena per donar seguretat en un pas humit, més endavant unes arrels que fan de graons improvisats, i fins i tot una corda per ajudar-te en un tram de pujada. No és tècnic, però és prou entretingut perquè et sentis una mica Indiana Jones… sense el barret.
En uns 45 minuts, després d’anar jugant amb aquests obstacles i de veure com les parets del congost es van acostant, arribes a l’espectacle principal. El Pont Cabradís apareix com una boca fosca que deixa passar l’aigua, amb la llum entrant tímidament per les dues entrades del túnel i reflectint-se en un blau turquesa tan viu que sembla impossible que no hi hagi filtre de mòbil. El soroll de l’aigua, el degoteig constant i la humitat a l’aire creen una atmosfera de cova viva.
Itinerari circular de 14 km
Els més valents poden mullar-se els peus a la petita bassa, tot i que l’aigua és tan freda que probablement recordaràs aquell moment tot l’hivern. Els més curiosos, en canvi, poden seguir explorant: des del pont, la ruta pot continuar pel camí dels Cints, amb una pujada que et fa guanyar alçada ràpid fins al mirador dels Cintells. Des d’allà, tens una panoràmica de 360 graus del mosaic de muntanyes i boscos que separen les dues comarques. El descens passa pel Molí de la Corriu, tancant una ruta circular d’uns 14 quilòmetres i uns 550 metres de desnivell.
No és un lloc massificat, i potser per això conserva aquesta aura d’escenari secret. A la primavera i l’estiu, el cabal és més alt i el camí, fresc i agradable. A l’hivern, les roques poden estar gelades, per això els qui recomanen la ruta en blogs d’excursionisme, alerten que la dificultat incrementa en aquesta època de l’any per la possibilitat de patir alguna relliscada. Sigui quan sigui, el Pont Cabradís et regala la sensació d’haver descobert un tros de natura salvatge que s’ha resistit a ser domesticat.
Potser no hi trobaràs velociraptors, però hi ha escales, cordes i parets de roca que et faran sentir protagonista d’una expedició. I si tanques els ulls i deixes que el so de l’aigua t’envolti, potser, només potser, sentiràs aquell rugit llunyà que @kevnatura va imaginar en aquest indret que ja té enamorats a prop de 40 mil usuaris.
