Quines són les cançons que han marcat l'estiu a Manresa?
Quatre DJ de la Festa Major revelen quins temes no fallen a les seves sessions
Què seria de l’estiu sense una cançó que et persegueix arreu? Als altaveus del cotxe, a la ràdio del bar, a les històries d’Instagram… I quan arriba la Festa Major, aquestes melodies ja formen part d’un ritual col·lectiu: les reconeixes abans que sonin del tot, i, en un tres i no res, ja estàs ballant. A Manresa, aquest cap de setmana, els DJ de la ciutat tenen la missió de posar música a les nits més esperades de l’any. I abans de fer ballar la ciutat sencera, quatre d’ells ens han confessat quins són els temes que han marcat la temporada i que sonaran els pròxims dies. La llista? Té reggaeton, temes virals, artistes catalans i algun clàssic que no falla.
Entre novetats i «himnes»
Per a DJ Pontti, que actuarà dissabte a la plaça Sant Domènec, no hi ha dubte de quina cançó porta el segell d’aquest estiu: A la freSka, de Figa Flawas. «És potser la cançó de l’estiu en català», assegura, tot deixant clar que el duet del Maresme torna a ser protagonista del calendari estival. I no és l’única vegada que els escolliria per una de les seves sessions: també reserva Que no s’acabi com a tema per tancar la festa. La seva selecció la completa Café con Ron, de Bad Bunny, i Capaz , d’Alleh i Yorghaki. Aquest últim «és un tema que va sortir a finals del 2024, però encara és ben present a qualsevol festa», assegura Pontti. Quan li pregunto què posaria per animar un casament, ho té clar: Man! I feel like a woman! de la Shania Twain.
Al carrer Sallent, la mateixa nit, actuarà DJ Kevin Leal, que aposta per una tria personal i efectiva. Una de les cançons que sempre funciona és Droga, de Mora i C. Tangana. La lletra i la instrumental... Tot està molt ben parit. «Et transmet ganes de ballar i el públic respon molt bé» comenta. En una de les seves sessions tampoc hi pot faltar La Marina Sta Morena, dels ja omnipresents Figa Flawas, iy Kick, de Nadda, un tema d’elecció personal, poc coneguda, amb un «groove» que, segons ell, sona genial.
Del reggaeton a l’electrònica
També al carrer Sallent, però diumenge, serà el torn de DJ Arzzett. Pel DJ resident de la sala Wow, un dels grans temes de l’estiu ha estat La Morocha, de Luck Ra i BM. «Tot i sortir al febrer del 2024, ho ha petat aquest estiu», explica. També destaca el «rotllo estiuenc» de El Baile Inolvidable de Bad Bunny, tema que «no pot faltar en una nit d’estiu» i és «ideal per sortir del càssic ritme de reggeaton». Arzzett tampoc renuncia a la contundència electrònica. El millor exemple? Atlantis, de Netherworld. «És un tema que s’emmarca dins del gènere musical màkina que ha reviscut i s’ha tornat viral». I si se li planteja el repte de fer ballar algú que mai balla? Té pla A i pla B. «Depèn del seu estil. Si és més comercial, li posaria Gasolina, de Daddy Yankee. I si és més alternatiu: I Will Survive, de Gloria Gaynor».
L’1 de setembre li toca baixar el teló a DJ Rutxo, que serà l’últim a fer ballar la plaça Major de Manresa en el darrer dia de festa major de la capital del Bages. Ell passa una mica del reggaeton de cada dia i tira per la barreja: No hay tregua, de Barricada, «és més rock and roll i se la coneix molta gent», diu. També aposta per Indecent, de Xana -«al Sielu la demana tothom» remarca- i el remix de Baianá de Jack Black Club comenta que és perfecte per fer saltar tota una plaça amb vibres electròniques. I si li preguntes quina cançó triaria per tancar la Festa Major? Ho té més clar que l’aigua: Have You Ever Seen the Rain, de Creedence Clearwater Revival. «És antiga, però és un himne».
La tria està feta: hits virals, himnes catalans, reggaeton, màkina i clàssics immortals que encenen qualsevol festa. Així sona l’estiu a Manresa.
