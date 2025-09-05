Adrenalina al límit al cor de Catalunya
El salt amb elàstic més alt de tota Espanya, amb una caiguda d'uns 122 metres, es troba al pantà de la Llosa del Cavall, al Solsonès
El salt al buit amb elàstic, o bungee jumping, més alt de tota Espanya es troba al Solsonès, més concretament a la presa del pantà de la Llosa del Cavall. Aquesta pràctica és idònia per a aquells que gaudeixen de descobrir paratges naturals de la Catalunya interior mentre practicant activitats que els hi faran disparar l’adrenalina. Si és d’aquells a qui les escapades de relaxació els resulten avorrides i sempre està a la cerca d’experiències d’aventura que li facin viure a l’extrem, les comarques de la regió central ofereixen un gran ventall d’estimulants activitats amb diferents nivells d’intensitat.
La caiguda lliure més alta d'Espanya
Per sentir l’adrenalina a flor de pell mentre experimenten com el pes de la gravetat els fan caure a 100 km/h no es poden perdre el salt amb elàstic més alt de tota Espanya, el de la presa del pantà de la Llosa del Cavall. La plataforma, des d’on es veuen unes impressionants vistes de la Vall de Lord, està situada a 750 metres d’altura. Aquells que s’atreveixin a llençar-se al buit podran viure una caiguda lliure de fins a 122 metres. La temporada comença el 17 d’abril, s’allarga fins al 15 de novembre i està en actiu de dijous a diumenge.
Tots els salts es fan sota la supervisió i les instruccions d'un instructor especialitzat. Per a més informació poden consultar el web de Bungee.cat.
Emoció en parapent
Si no tenen por a les altures i desitgen contemplar magnífics entorns de muntanya des d’una vista privilegiada, els vols en parapent són una activitat idònia per a vosaltres. Al Berguedà hi ha una àmplia oferta d’enlairaments que van des dels vols de bateig, jornades de descoberta, vols d’alta muntanya i, fins i tot, vols acrobàtics. L’empresa Parapent Xtrem.cat els organitza en tres entorns de muntanya: a la Figuerassa, on es fan la majoria, a la 1a Maria i a Rasos de Peguera, on es poden fer vols de fins a 1.400 metres de desnivell.
Les reserves es poden fer a través d'aquest web.
Gratar el cel en globus
Els vols en globus aerostàtic ofereixen una experiència plena d’emoció i aventura, alhora que permeten gaudir d’unes panoràmiques espectaculars. L’empresa Globus Pirineu organitza ascensos de forma regular durant tot l’any en dos punts privilegiats de la Catalunya interior: a les muntanyes de Montserrat i als camps verds del Pirineu de la Cerdanya. Els enlairaments tenen una durada aproximada d’una hora i se solen fer a primera hora del matí, quan les condicions meteorològiques són més favorables.
Per a més informació poden consultar el web de Globus Pirineu.
Salts i tobogans naturals
A l’alt Berguedà hi ha més d’una vintena de torrents i afluents que es poden descendir practicant el barranquisme, és a dir, des del seu interior. L’ampli ventall de recorreguts fa d’aquesta comarca un dels millors indrets per gaudir de la disciplina. L’accés a la majoria dels torrents està regulat, ja que es troben al Parc Natural del Cadí-Moixeró, però n’hi ha alguns que són de lliure accés i en què s’ofereixen sessions supervisades. Els que solen atraure més visitants són el barranc de l’Olla de la Mel (Saldes) i el barranc del Forat Negre (Vallcebre), aquest últim, ideal per a famílies o per iniciar-se en la disciplina.
En aquesta pàgina web poden consultar totes les rutes de la comarca.
