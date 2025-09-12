Temporada 2025
Calendari boletaire 2025: Les fires i festes imprescindibles de Catalunya
De setembre a novembre, el calendari s'omple cada cap de setmana de propostes per als amants dels bolets
P.B.
La temporada de bolets 2025/26 promet alegria. Als boscos de muntanya del Berguedà, la primera florida de rovellons va tenir lloc la primera setmana d'agost i alguns boletaires ja van poder omplir la cistella mentre la majoria de catalans encara prenien el sol a la platja. L'habitual, però, és esperar fins a final d'agost o principi de setembre, quan arrenca el calendari boletaire que. Replet de fires i festes dedicades al bolet, s’allargarà fins a final de novembre.
Mercat del Bolet de Cal Rosal
L'obertura del Mercat del Bolet de Cal Rosal (Olvan, Berguedà)) és el tret de sortida oficial de la temporada. Aquest 2025 la data escollida va ser aquest 10 de setembre passat i estarà obert cada dia durant dos mesos. Amb parades fixes de bolets i altres productes alimentaris, l'antiga colònia tèxtil és punt de parada obligat per a qualsevol excursió al Berguedà. L'Ajuntament completarà la programació de tardor amb la Festeta de la Cervesa (dissabte 20 de setembre), la Festa del Bolet (18 i 19 d’octubre) i el Mercat de Productors de Tardor (26 d’octubre).
Festa del Bolet de Setcases
Ja tens el cistell a punt? La primera cita festiva és la setmana vinent, el 20 i 21 de setembre, amb la celebració de la 33a Festa del Bolet de Setcases(Ripollès). A més d'un mercat d'artesans, els organitzadors conviden a fer una sortida al bosc i contribuir a una exposició d'espècies. La selecció i classificació anirà a càrrec de la Societat Catalana de Micologia. Activitats infantils, animació, música i conferències completen el programa.
Fira del Bolet i el Boletaire de la Pobla de Lillet
Durant tres dies, del 26 al 28 de setembre, la Pobla de Lillet (Berguedà) serà l'epicentre del món micològic amb la 35a edició de la Fira del Bolet i el Boletaire. Entre les propostes destaquen els concursos de cuina i una classe magistral, dissabte; i diumenge, l'actuació dels Castellers de Berga i dels Castellers de Caldes de Montbui, un vermut musical amb Núria Grima i un dinar popular, a més de l'habitual concurs de boletaires.
Berga Bolet i Festa del Bolet
Marca el 4 i 5 d'octubre al calendari. El primer dels dos dies perquè se celebrarà el Berga Bolet, un gran mercat micològic als carrers de la capital del Berguedà, i el concurs de tapes amb bolets. I l’endemà, tindrà lloc la festa i el concurs més populars, que organitza la Penya Boletaire de Berga al Pla de Puigventós, a Castellar del Riu.
SolsoTerra
Solsona és capital boletaire i així ho reivindica cada tercer cap de setmana d'octubre (enguany, dies 18 i 19) la fira SolsoTerra, la Fira de la Terra del Solsonès. La plaça Major serà l’epicentre amb parades de bolets i artesans i paradistes ompliran els carrers de l'entorn, mentre que a la plaça de les Moreres tindrà lloc el Solsbirra Fest, el festival de la cervesa artesana de Solsona.
Fira Llenega de Cardona
L'agenda boletaire a la Catalunya central la clourà la Fira de la Llenega de Cardona, el diumenge 26 d'octubre. L'espai gastronòmic, amb tast de plats cuinats amb bolets i tast de vins, quedarà arrodonit per les parades d'artesania i del comerç local que s'instal·laran al centre històric.
Totes les cites del calendari boletaire 2025
Més de vint fires i festes formen el calendari del bolet a Catalunya.
- Mercat del Bolet de Cal Rosal, Olvan - A partir del 10 de setembre i fins a mig novembre
- Fira del bolet de Setcases - 20 i 21 de setembre
- Fira del Bolet i del Boletaire de La Pobla de Lillet - 26, 27 i 28 setembre
- Berga Bolet - 4 d’octubre
- Concurs Boletaire de la Penya Boletaire de Berga al Pla de Puigventós - 5 d'octubre
- Festa del Bolet de Ribes de Freser - 11 i 12 d’octubre
- Fira del Bolet de Llagostera - 12 d’octubre
- Festa del Bolet de Seva - 12 d’octubre
- Fira SolsoTerra de Solsona - 18 i 19 d’octubre
- Festa del Bolet de Guardiola de Berguedà - 18 i 19 d’octubre
- Fira del Bolet de Cantonigròs - 18 i 19 d’octubre
- Festa del Bolet de Calella - 18 d’octubre
- Fira del Bolet d'Albanyà - 19 d’octubre
- Fira de la Llenega de Cardona - 26 d’octubre
- Fira i Festa de Muntanya. Fira del Rovelló i Aplec d'Escalada de Coll de Nargó - 25 i 26 d'octubre
- Fira del Bolet Boletus d'Isona– 24, 25 i 26 d'octubre
- Fira del Bolet i la Natura de Vilassar de Dalt - 26 d'octubre
- Fira de Tardor i Festa del Flabiol d'Arbúcies - 8 i 9 de novembre
Per confirmar dates:
- Fira del Tastet i del Bolet de Vilada
- Fira Tocats dels Bolets de Montmajor
- Fira del Fredeluc i la Botifarra de Santa Eulàlia de Riuprimer
