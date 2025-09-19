Elisson Medeiros, propietari de Vitalfit Manresa: «Pujar de pes és més difícil que perdre’n. Hi ha qui acaba al límit de vomitar de tant que ha de menjar»
El jove culturista i expert en fitnes comparteix estratègies per recuperar la rutina esportiva després de l'estiu i aprofitar la suplementació de manera intel·ligent
Setembre és sinònim de tornar a començar: reprendre la rutina, restablir hàbits saludables i, per a molts, reconciliar-se amb el gimnàs després de mesos de gelats, barbacoes i terrasses. Enmig d’aquesta tornada al dia a dia, hi ha qui busca un cop de mà per posar ordre a l’entrenament, l’alimentació i, fins i tot, la suplementació.
Qui guia molts d’aquests retorns al gimnàs a Manresa és Elisson Medeiros, un jove apassionat del fitnes que va descobrir aquest món de manera inesperada als 14 anys, quan una fractura de fèmur practicant motocròs el va portar al gimnàs, i des de llavors no se n’ha desenganxat. Va començar a fer culturisme i, amb els anys, va convertir la seva passió en professió.
El món de la suplementació
El 13 de setembre va inaugurar Vitalfit Manresa, una botiga de suplementació esportiva ubicada al número 33 del carrer de Francesc Moragas. Pel local hi desfilen perfils de tota mena: joves que venen acompanyats dels pares, adolescents que volen posar-se forts i, fins i tot, avis de noranta anys que compren Omega-3 o creatina per guanyar energia i mantenir la musculatura. «La creatina és la panacea dels suplements», assegura l’Elisson. Malgrat la fama que arrossega -que si fa mal als ronyons, que si provoca calvície o que si només serveix per a culturistes-, la ciència ha ajudat a desmitificar totes aquestes creences. Diversos estudis mostren que, presa de manera regular, ajuda a tenir més força i a retardar la degeneració muscular en la gent gran. De fet, «ja es comença a investigar com a element clau en la lluita contra l’Alzheimer» em comenta l’Elisson.
Ell mateix sap què significa conviure amb els tabús. Quan era adolescent i va començar a comprar suplementació esportiva, ho feia d’amagat perquè els seus pares pensaven que eren drogues. «Quan ho van descobrir, creien que era cocaïnòman», explica rient.
Ara defensa que, amb una «alimentació tan manipulada» com la d’avui dia, «sovint costa arribar als nutrients necessaris». I que, lluny de ser un «perill», alguns suplements poden ser un gran aliat per a la salut de tothom, no només dels qui aixequen pesos.
El repte de perdre pes
Si la suplementació desperta curiositat i dubtes, la pèrdua de pes encara més. Quan parlem de dèficit calòric, és a dir, cremar més calories de les que es consumeixen, l’Elisson m’explica que «cal calcular-ho tot al mil·límetre». Els seus consells per qui ara comença un dèficit? Prioritzar l’entrenament de força, aixecar pes amb intensitat i dormir entre sis i vuit hores per regenerar la musculatura. Si el descans no arriba, recomana suplements com el magnesi bisglicinat, l’ashwagandha o la melatonina. Quant a la suplementació, l’Elisson destaca que no fa miracles: és un complement, no un substitut del menjar. Per això, la proteïna ideal en aquesta etapa és la ISO, refinada i amb alt percentatge proteic, que permet perdre greix sense sacrificar massa muscular. I sobre els famosos cremadors de greix com la carnitina o la sinefrina: només funcionen si la rutina i la dieta són correctes; sense això, no serveixen de res.
Guanyar volum
Quan l’objectiu és guanyar volum, la recepta canvia: cal superàvit calòric, és a dir, menjar més calories de les que gastes. Aquí entren en joc, de nou, la creatina i la proteïna ISO o Whey (amb una mica més de carbohidrats i sucre) com a aliats indispensables. Per a qui té la digestió més pesada o bé és intolerant a la lactosa, l’Elisson recomana la proteïna vegana. I per a persones molt primes i altes, la Mass Gainer, que combina proteïna amb crema d’arròs i ajuda a assolir les calories necessàries. «El que molta gent no sap és que pujar de pes és més difícil que perdre’n. Hi ha persones que acaben al límit de vomitar de tant com han de menjar», comenta.
Però més enllà de la teoria, el que sorprèn és el ventall de sabors que ofereix actualment la suplementació: Oreo, Ferrero Rocher, cheesecake… gairebé com una carta de postres. «Avui sembla que mengis caviar, i no cartó», diu l’Elisson amb un somriure murri. I té raó. Només cal mirar l’aparador de la botiga per comprovar-ho: pots de tots colors i un propietari que, més que vendre, sembla gaudir ensenyant a la gent a posar-se en forma.
