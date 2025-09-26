Cinc santuaris del pa: les fleques de la Catalunya central per als panarres
La Catalunya central té forns amb una llarga història i reconeixements
El pa és més antic que l'escriptura: ja hi havia autèntics panarres fa més de 14.000 anys, segons asseguren els experts en la matèria. Una passió que ha derivat en més de mil tipus de pans arreu del món, cadascun elaborat seguint una combinació d'ingredients, formes i mètodes de cocció molt diferents. Des del pa de pagès fins als panets de Viena, passant per les baguets, els bagels, els pretzels i les barres de Montserrat.
Cap salsa té sentit si no hi ha un tros de pa per sucar-hi i la infància de molts hauria estat molt més trista sense una bona llesca de pa amb vi i sucre o una torrada de pa amb oli i xocolata. L'essencial és trobar un bon pa: l'artesanal, el que toques amb les mans, fa olor i sedueix la vista. Però alerta: no a tot arreu es compleix la dita popular "pa calent, pa tou". Per sort, a la Catalunya central hi ha autèntiques meques del pa. Agafa paper i llapis i prepara la bossa per sortir a comprar.
Forn l’Espurna, de Berga
Finalista al concurs del millor pa de pagès català dels anys 2021, 2022 i 2024, la fleca de l'avinguda del Canal Industrial de Berga, 14, torna a ser aquest 2025 entre els cinc escollits del certamen organitzat per la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Pa de Pagès Català. Si vols fer un bon pa amb tomàquet, no et pot faltar aquest rodó, d'escorça cruixent i més gruixuda del que és habitual, que contrasta amb una molla esponjosa i alveolada. El pròxim 25 d'octubre se sabrà si l'Espurna s'alça per fi amb el títol.
Forn Antic, Manresa
Forner des dels setze anys, Idriz Cruz va obrir la seva pròpia fleca a Manresa el 2015. Des d'aleshores, el Forn Antic (carrer Major, 5) s'ha convertit en un referent del pa artesanal a la capital del Bages. Cuits amb llenya en un forn giratori amb la solera de pedra i fets a partir de massa mare natural fermentada lentament, els seus pans van ser escollits pels lectors de Regió7 com els millors de Manresa l'any passat. "Pans bons i sans, amb la crosta cruixent i la molla amb una textura uniforme i airejada. Amb un sabor, una olor i un aspecte molt agradables, que es conserven frescos i mantenen les seves propietats durant més temps", prometen.
Ca l'Agustí, Cercs
Poques famílies poden presumir de ser forners des del 1884. A Ca l'Agustí de Cercs (carretera de Ribes, 19), sí. Agustí Costa és la cinquena generació que regenta la fleca. Cada divendres i dissabte hi ha cues llargues de clients que hi van expressament per comprar-hi una variada oferta pa, brioixeria i productes artesanals. Un dels més preuats és el panettone, que es ven d’octubre fins després de Nadal. El 2018 el forn va figurar a la llista dels 80 millors d’Espanya. La clau de l’èxit, explicava Costa en una entrevista fa uns mesos, rau en la constància: «S’ha de treballar molt, formar-se i no estar mai del tot content amb el resultat, sempre has de buscar com pots millorar».
Forn d'en Jordi, Martinet
Obert per Jordi Tor i regentat ara per la seva filla, Dolors Tor, el Forn d'en Jordi (carrer del Segre, 7) destaca pel seu pa cuit amb llenya, però també per un aparador que el fa únic. Creat per un ebenista del poble el 1951, és un treball de fusta artesanal que s'ha mantingut intacte i s'ha convertit en senya d'identitat de la fleca. Es creua la porta buscant un bon pa de pagès i se'n surt amb un pa de nous sota el braç i alguna coca (de forner i de brioix farcida de gerds i crema, per exemple).
Cal Moliné, Manresa
Entre els cinc finalistes del concurs del millor pa de pagès d’enguany també hi ha la cadena de fleques Cal Moliné. Nascuda a Navàs el 1927, el negoci s’ha anat expandint des de final dels 80 amb obertures a Manresa i Berga, entre altres poblacions. La quarta generació segueix preparant el pa cada nit, formant-lo amb les mans i coent-lo amb pala, tal com ja feien fa 90 anys.
