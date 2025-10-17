Menjar bé i gastar poc: realment surt a compte comprar a Too Good To Go a Manresa i Solsona?
De pastisseries a supermercats, cada cop més establiments s’hi apunten per reduir el malbaratament i donar sortida al menjar del final del dia. En posem quatre a prova
«Fa tres anys i mig que estem en aquesta aplicació i cada dia ve algú a recollir el paquet. Solen ser sempre les mateixes persones, però a vegades et porta clients nous». Són 2/4 de 8 del vespre i Eva Guitart, responsable de les dues pastisseries El Passeig de Solsona (Alcalde Moles, 1, i Carretera de Sant Llorenç, 13) ja té llesta la comanda sorpresa que li hem encarregat fa unes hores a través de l’app Too Good To Go. Pensada per reduir el malbaratament alimentari, per a l’usuari és com un joc -compra a preu molt baix sense saber què- i per al comerciant, una última oportunitat per vendre estoc al final del dia. En aquest cas, Guitart ha repartit en tres bosses quatre canyes de xocolata, dos croissants, tres magdalenes, mitja coca de crema, una quarta part d’una gran ensaïmada farcida i una capseta de galetes. Tot, per 4,99 euros.
Too Good To Go va néixer el 2015 a Copenhaguen, Dinamarca, i en els darrers anys ha sumat una setantena d’establiments a Manresa i l’entorn -tot i que no tots tenen ofertes actives-; una trentena entre Berga, Gironella i Puig-reig; una vintena a la Cerdanya; i nou a Solsona. Són, sobretot, fleques, supermercats, rostisseries i bars i restaurants. Arran d’una conversa amb una usuària que n’és clienta habitual, va sorgir un dubte: Surt realment a compte comprar-hi? Per això hem fet quatre comandes de prova.
"No pots badar"
«Has d’estar al cas. Cada establiment penja l’oferta a una hora determinada i volen. No pots badar», alerta la usuària, veïna de Sant Fruitós. Per això, la primera compra la fem al Bonpreu d’aquesta localitat (carrer de Sallent, sense número). El preu, 2,99 euros. I a dins la bossa, un cop oberta, hi trobem una trena de crema, tres napolitanes farcides de frankfurt i set mini-croissants de xocolata.
Pilar Garcia, copropietària del restaurant Las Vegas de Manresa, explica igual que Eva Guitart, que ja fa anys que són presents a l’aplicació i que els serveix com a «solució» per a aquelles racions de menjar ja cuinat del menú diari que no s’han venut. «Cada dia oferim cinc paquets per a l’endemà, i es venen de seguida. Un primer plat i un segon amb un valor de 12 euros, però per 3,99». Qui ho compra? «Sol ser clientela bastant repetitiva, gent que va curta de temps i que sap que li oferirem menjar de qualitat i bé de preu», explica.
Després del Bonpreu de Sant Fruitós, fem la segona prova a La Rostisseria de Solsona (Carretera de Manresa, 95): per 4,80 euros, un pollastre rostit sencer. I, sense marxar de Solsona, la tercera: un paquet mixt del Condis de l’avinguda del Pont, 9. Aquí, per 3,99, la capsa conté una safata de llonzat, fruita, verdura, croissants petits i un iogurt gros de la marca Pastoret. Aquí, val a dir, tomàquets i peres tenien cops o la pell aixecada i el consum havia de ser immediat.
"Qui fa el negoci és l'aplicació"
L’últim punt de recollida de la ruta és a la pastisseria d’Eva Guitart. Hi arribem tard, just quan els últims clients van marxant. A tot arreu, l’entrega es fa poc abans del tancament. Somriu, però fa notar una cosa: «Aquí, qui fa el negoci sí o sí, és l’aplicació». Les comissions per als venedors no són iguals a tots els països, però ronden l’euro i escaig per comanda.
A més dels establiments esmentats, també són a Too Good To Go les fruiteries Ametller, els establiments Caprabo i Carrefour Express, les fleques 365 Obrador i, en el cas concret de Manresa, el Restobar La Gracia, la Taverna del Pintxo, Cuina 7 del Mercat de Puigmercadal, Llegums Cuits i Fruits Secs Germans García i Saborr Latino, entre d'altres.
Subscriu-te per seguir llegint
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- Miriam Vallina, la nena de la Cerdanya que va aconseguir fer canviar la normativa perquè les noies poguessin fer salts d'esquí: «No em deixaven per si em feia mal als ovaris»
- Comerç i veïnat del Barri Antic de Manresa, queixosos amb la Mediterrània
- Un xoc entre dos camions talla la C-25, a Rajadell, en sentit Girona
- Gironella estrena amb èxit el servei de dinars per a gent gran: «A casa he de menjar sola, aquí tinc companyia»
- El fiscal demana presó a l'acusat de quedar-se les finques i els diners de la vídua que li havia demanat ajuda
- D’ovella negra a veu contra la LGTB-fòbia: «Em deien ‘maricón’ abans que hagués explorat la meva sexualitat»