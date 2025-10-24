Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Fer «match» sense mòbil: neix el primer Vermut per a solters de la Catalunya central

La plataforma catalana citesrapides.cat, per persones obertes a l’amistat i a l’amor, organitza un vermut amb dinàmiques grupals, DJ, i ball el pròxim 23 de novembre a Sallent

Regió7

Manresa

L’amor es torna a buscar lluny de la pantalla. Les aplicacions de cites perden usuaris i les iniciatives que faciliten socialitzar i trobar parella cara a cara es consoliden. És el cas de Cites ràpides, una plataforma nascuda al Maresme fa menys de dos anys que organitza trobades per persones obertes a l’amistat i a l’amor a Barcelona i Girona i que es troba en plena expansió pel territori gràcies a l’èxit de les seves activitats. De fet, ara aterren a la Catalunya central, a Sallent, al Mas de la Sala. La plataforma ha obert inscripcions per tres franges d’edat diferents: 28-37, 36-47, 46-57.

El vermut s’estructura en dues grans parts. La primera és dinamitzada i s’organitzen grups d’unes vuit persones de la mateixa franja d’edat. L’organització promou diferents canvis perquè les persones de la mateixa franja es coneguin entre ells i introdueix temes de conversa. La segona part del Vermut és més oberta i està acompanyada de barra oberta per menjar i beure i DJ.

Fer matx en català

El català és un dels valors insígnia del projecte. Un dels valors afegits és que un cop acaba la trobada, els assistents poden marcar a través de la web les persones que els han cridat l’atenció i, si el vot és mutu, apareixen els telèfons perquè els dos assistents es puguin contactar.

Els fundadors de Cites ràpieds són els germans Pau i Ricard Bartrolí, que han sumat al projecte la majoria dels seus amics: Núria, Anna, Estefania, Maica, Brian, Carla, Núria, Aida, Jordi i Meri. Actualment, estan preparant activitats en diferents punts del territori català i asseguren que estan oberts a propostes i projectes.

