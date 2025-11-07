La vall més secreta del Solsonès: té romànic, bolets i la llegenda de Guifré el Pilós
Set raons per visitar la Vall d’Ora, terra d’aigua i història, amb només una vintena d'habitants i poc coneguda turísticament
El Solsonès amaga un tresor en forma de vall plena de romànic, zones per remullar els peus, bolets i història i, tot, sense gaires turistes. A l’extrem més a l’est del municipi de Navès, seguint el curs del riu Aigua d’Ora i encaixada entre les serres de Busa, Bastets i Travil, la Vall d’Ora és un espai de boscos de pi roig, alzines i roures; camps; i cases disseminades amb una vintena de veïns. Aquí, la petjada forta no és la humana, sinó la de l’aigua, que conviu amb patrimoni i la llegenda de Guifre el Pilós. Hi ha moltes raons -però, sobretot, set- per fer aquesta escapada, a 50 minuts de Manresa, 25 Solsona i 40 de Berga.
1. Viatge al passat
L’antiga escola i les masies de Ca l’Ambròs i Cal Guirre formen l’Ecomuseu de la Vall d’Ora, un espai que permet descobrir com es vivia i quines feines es feien al Prepirineu al segle XIX. S’han restaurat i es poden veure en funcionament un molí i una serradora, entre altres espais.
2. Una joia romànica
Declarada Bé Cultural d’Interès Nacional, l’església romànica de Sant Pere de Graudescales és l’últim vestigi d’un antic monestir de monjos benedictins. Consagrada l’any 913, té una sola nau amb planta de creu llatina i tres absis decorats amb arcs adossats a les parets, molt estesos al romànic de la Catalunya medieval. Una pista forestal du fins a uns cent metres del temple, on hi ha un aparcament molt limitat, de dues places. El mal estat del pont que creua l’Aigua d’Ora no permet passar d’aquí amb cotxe.
3. Religió amb vistes
A més de Sant Pere de Graudescaldes, a la Vall d’Ora hi ha dues esglésies romàniques més, però que estan tancades. Una és la de Santa Eulàlia, que actualment té la funció parroquial. Surt esmentada per primera vegada el 839. L’altra és la de Sant Andreu de la Mora, igualment d’època romànica, però amb l’aspecte modificat per obres d’ampliació fetes entre els segles XVII i XVIII. Des d’aquí, s’obtenen unes bones vistes de la vall.
4. L’aigua
Afluent del Cardener, el riu Aigua d’Ora ha estat l’encarregat d’excavar la vall. Qualsevol època de l’any és bona per gaudir de les formes curioses que ha deixat a les roques i dels seus tolls, alguns de color turquesa i altres, esmaragda. A l’estiu, però, és quan reben més visites perquè són un lloc de bany apreciat. Per evitar massificació, l’Ajuntament ha delimitat aparcaments, petits i que s’omplen ràpidament. Destaca el tram més proper a la C-26, i el tram de riu planer que s’obre després del congost de Sant Pere de Graudescales.
5. El lloc més secret
Sense deixar l’aigua, un dels punts més màgics de la vall és dels que costa de trobar. Es tracta d’un salt d’aigua entre roques amb un petit gorg d’aigua turquesa. És al torrent de la Rasa de Comadescales i té un aparcament propi a la mateixa pista forestal que du a Sant Pere de Graudescales.
6. La sang de Guifré el Pilós
Historiadors situen la mort del comte Guifré el Pilós a la Vall d’Ora l’any 897 durant una batalla contra el cabdill musulmà de Lleida Llop Ibn Muhammad. Una escultura recorda la llegenda popular que diu que el rei Carles el Calb va xopar els dits en la sang del noble i va dibuixar les quatre barres sobre l’escut daurat.
7. El camí del rec
Al cor de la Vall d’Ora, el riu té poc desnivell i això va permetre la construcció d’un rec d’uns 800 metres que discorre paral·lel al riu. Un corriol permet caminar entre dos dels rodets que encara avui alimenta, el de cal Guirre i el de ca l’Ambròs.
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya
- Excursió a la natura de la Cerdanya: ara amb preus i horaris
- Desesperació a l'Ajuntament de Puigcerdà: «Estem valorant demanar la intervenció econòmica de la Generalitat»
- Una deflagració en un pis a Manresa obliga a evacuar els veïns de matinada
- Més que una hortalissa: l'albergínia podria ser la teva millor aliada per tenir cura dels ronyons
- Aturen un vehicle en un control al túnel del Cadí i hi troben un rifle i cinc caps d'animals salvatges
- El curiós passat de Carlos Mazón com a aspirant a Eurovisió amb el grup 'Marengo'
- Mor l'artista manresà Ferran Costa, als 71 anys