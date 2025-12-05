La Tempesta, la llibreria-cafeteria que sacseja Balsareny
Literatura, art, música i poesia es donen la mà a l'espai cultural creat per Núria Gómez
Quan Núria Gómez Ribas (Sant Feliu de Guíxols, 1986) es va proposar muntar una llibreria, va tenir clares dues coses. La primera, que més que un lloc de llibres volia obrir un espai cultural. La segona, que havia de ser a Balsareny, poble d’on és el seu company i on tots dos viuen des de fa 13 anys. Així va néixer l’any passat La Tempesta, un local amb servei de cafeteria on la literatura es fusiona amb esmorzars i berenars, art i música. Un lloc on seure a menjar una torrada d’alvocat, feta i tomàquet mentre fulleges la contraportada del llibre que t’acabes de comprar. I de fons, t’acompanyen obres exposades a les parets: actualment, i fins a l’11 de gener, les fotografies de la fotògrafa de Palà de Torroella Cristina Morera.
Situada a la carretera de Moià, 3, La Tempesta és un còctel cultural a imatge de la seva impulsora, actriu, filòloga i emprenedora. Formada a l’Institut del Teatre, Gómez va fundar fa quatre anys la companyia escènica La Swanson amb el també balsarenyenc Climent Ribera i actualment estan fent temporada a Barcelona amb el seu segon muntatge, Glòria 27 o el mite de l’èxit. També va estudiar filologia anglesa i va cursar un màster en gestió cultural.
L’abril de l’any passat va decidir engegar un projecte més i muntar, en un poble on sempre havia sentit que «no hi passa mai res», un espai propi on «hi passés de tot» i s’hi sentís «còmode». El nom escollit, La Tempesta, el va extreure de l’obra de William Shakespeare i amb ell, Gómez volia emfatitzar la visió que té de l’art i la cultura, «eines transformadores, que sacsegen i renoven».
«Obrir un espai com aquest era un risc», reconeix, i més en un municipi de poc més de 3.300 habitants. Tot i això, se sent «plenament feliç» amb el que fa i afirma que la rebuda que ha tingut La Tempesta ha estat «molt positiva». «La gent que ve, del poble i de la comarca, torna i estem fidelitzant la clientela», celebra, i afegeix que comença a «veure la llum després de picar molta pedra».
Una programació constant
La clau perquè la força del local no afluixi la té apresa: «Fer coses constantment» i combinar-ho tot amb servei de menjar i beure. «Les dues parts es retroalimenten i la cafeteria facilita una porta d’accés a l’art i als llibres a aquelles persones que els pot cohibir entrar a una galeria o a una llibreria», explica.
Parlant de llibres, n’hi ha de tota mena. Gómez no s’ha volgut especialitzar per garantir «l’accés més ampli possible a la literatura al client i que tothom hi pugui trobar el que més li agrada». Ho complementa amb presentacions i xerrades freqüents. També ha engegat un club de poesia, amb la col·laboració de l'escriptora Sònia Moya, i n’estrenarà un altre anomenat La Contemporània i les seves sessions s’emetran a través del programa de ràdio La Central (LaXarxa).
D’art, a les parets, cada mes, mes i mig, renova les obres que s’hi exposen. Quant a la programació musical, proposa concerts «íntims» -l’aforament ronda les cinquanta persones- amb artistes emergents i altres de més consolidats. Noms com Mar Pujol, Adam Giles Levy, Borja Olalla, Atomic Leopards, Alba Careta i Roger Santacana. Quant a la cafeteria, proposa una carta «senzilla, però cuidada i un pèl diferent», amb torrades, planxats, vins del Bages i cafè d’especialitat.
La Tempesta remou la cultura de dimecres a diumenge, matins i tardes.
