Fer Nadal amb les mans: quatre creacions artístiques per fer aquestes festes
Per fer estimular la creativitat, reptar-se a un mateix i crear records que perduraran en el temps, us recomanem tres tallers de manualitats que es fan a Manresa aquestes festes, així com quatre propostes que podreu fer a casa
Decorar casa nostra per Nadal no és una tradició que fem simplement per estètica, sinó que forma part d’una mena de ritual que ens marca l’inici simbòlic de les festes. I que millor per guarnir els nostres espais que peces fetes a mà, en família i dissenyades al gust de cadascú? Per fer estimular la creativitat, reptar-se a un mateix i crear records que perduraran en el temps, us recomanem tres tallers de manualitats que es fan a Manresa aquestes festes, així com quatre propostes que podreu fer a casa.
Garlandes brodades a mà
Posar fil a l’agulla i decorar peces de roba que guarniran l’arbre o qualsevol raconet de casa. Aquesta és la proposta de la dissenyadora de moda manresana, Núria Malé, que organitza una sessió al taller Radha Sivillà (carrer de Sant Fruitós, 18) per fer garlandes brodades, el 21 de desembre. Com explica, amb només tres puntades bàsiques es poden decorar peces en forma d’avet, de regal o de qualsevol altre motiu nadalenc. Aquesta manualitat, a més, ofereix total llibertat per experimentar, tant en el disseny, com en els colors i la forma.
La pràctica artesanal del brodat cada cop està més de moda i, com detalla Malé, és una forma de recuperar i donar una segona vida a teixits vintage. Per reservar entrada al taller de dues hores (10:30 - 12:30) poden enviar un missatge per Instagram als comptes @taller_radhasivilla o @nuria_male. El preu és de 35 euros i inclou tot el material necessari.
Ceràmica nadalenca
Tasses, plats i, inclús, una peça per penjar a l’arbre. Tot això i més es pot fer modelant fang. Una de les propostes del Taller del Bosc (carrer de l’Abat Oliba, 22), un espai perquè els més petits treballin la creativitat i les habilitats manuals. A partir de blocs de fang podran crear tant objectes funcionals com decoratius que després podran decorar amb esmalts de colors. El darrer pas serà enfornar-los a uns 1.000 °C i deixar-los reposar dos dies (un dins el forn ceràmic i un altre fora).
Per a les sessions dels 22, 23 i 24 de desembre ja no hi ha places disponibles, però poden fer les peces a casa i enfornar-les en algun taller que ofereixi aquest servei.
Un trineu decoratiu
Malgrat que no servirà per baixar per un turó cobert de neu, de segur que adornarà qualsevol casa o jardí. Una altra idea del Taller del Bosc és un trineu fet a partir de llistons de fusta, preferiblement, reutilitzada o que provingui d’una explotació sostenible, com apunta el responsable, Ricard Caballero. El primer pas és idear-ne el disseny i després, fent ús d’una serra, tallar els llistons. Per acabar, s’hauran de llimar i unir, sigui amb cargols o cola d’enganxar.
Per a les sessions dels dies 29, 30 i 31 també s’han exhaurit les places i, si es fa a casa, s’aconsella la supervisió d’un adult.
Un simpàtic ren de fusta
Una altra de les propostes per treballar amb fusta és la de fer un ren que ben podria ser en Rudolf, un dels que acompanya el Pare Noel. Per fer-lo, primer caldrà fer-se amb uns troncs de diferents mides i pelar-los. Després, s’haurà de serrar el gros per fer el seu cos i la cara i els petits per fer les potes, el coll i les banyes. Un cop tallades, s’han d’unir les diferents parts fent forats de la mida de cada tronc i enganxar-les. L’últim pas és el més creatiu i personal: la decoració del ren amb qualsevol objecte que us passi pel cap, com ara unes fulles per fer-li les orelles o una pinya per a la cua.
