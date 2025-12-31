Idees per substituir el raïm de Cap d'Any: "A casa sempre ho faig amb olives"
Des de galetes a Pelotazos, passant per llaminadures i Conguitos, cada vegada són més populars les alternatives als tradicionals dotze grams
"Per fer les campanades, el raïm sempre l'he trobat un incordi i ja fa temps que el vaig canviar per galetes o nous". Com la Montse, veïna de Manresa de 58 anys, cada vegada hi ha més persones que han decidit trencar la tradició per Cap d'Any i substituïr els grams de raïm per altres aliments. En el seu cas, comenta que, així, "tot baixa més ràpid i no et queda la boca plena", i assegura que qualsevol tipus de galeta o de nous serveix: "Si són massa grosses, les parteixes a trossets fins a tenir-ne dotze".
Mentre la Montse explica la seva experiència a Regió7, la Maria Alba, de Santpedor i de 30 anys, ho sent i somriu perquè s'hi sent identificada. "És que amb el raïm m'ennuego", diu. Ella va substituir el raïm convencional per olives sense pinyol, en algunes ocasions, i en altres, per raïm sense llavors.
Llaminadures, nabius, panses, mores, grans de mandarins, Conguitos i, fins i tot, Pelotazos -les patates en forma de pilotes de futbol de Cheetos- són algunes altres alternatives més populars als grans de raïm.
El cas del Toni, manresà de 55 anys, és un pèl diferent. No ha abandonat el raïm, però el deixa per després de les campanades. "Sóc incapaç de menjar-me'l ràpid. El tinc a punt i me'l menjo després tranquil·lament".
A casa de la Neus, callusenca de 44 anys, tampoc s'ha substituït el raïm. "Tinc la família adoctrinada", riu. I ha incorporat una tradició més, un ritual que li va explicar fa temps una coneguda: "Mentre fas les campanades, has de tenir el peu dret enlaire i, en la dotzena, has d'aixecar l'esquerre i fer un cop fort amb el dret per entrar amb bon peu a l'any nou". És complicat, adverteix, però assegura que tota la vintena de convidats que sol tenir per Cap d'Any ho fa.
L'origen d'acompanyar les dotze campanades amb raïm no és clar, tot i que a l'Estat hi ha cert concens que va començar a Madrid a final del segle XIX i que la va acabar d'impulsar una campanya del 1909 dels viticultors d'Alacant que necessitaven vendre l'excés de collita d'aquell any. Un afegit més a una nit que, per als supersticiosos, ja és estressent de per sí: raïm, roba interior vermella, brindis de cava amb una peça d'or dins la copa, una cullerada de llenties i, a poder ser, tot celebrat sota la taula.
- La història d’Orimar i Adrián, la parella que va morir en dos accidents de moto en menys de 24 hores
- Alcalde de Sant Llorenç de Morunys: 'Ens diuen que avui recuperarem la cobertura, però és una qüestió de fe
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- Josep Agulló, ceretà de 93 anys: «Abans vivíem en una inquisició»
- El geòleg Mata Perelló considera que el pàrquing sota la Seu de Manresa no ha de fer patir
- Dos menors, en estat crític per un accident amb cinc ferits a la C-16, a Cercs
- Quatre menors s'estavellen contra una rotonda a Olesa quan fugien de la policia després de ser enxampats a 150 km/h
- Embolic amb les balises: Trànsit retira l'homologació de diversos models dies abans de l'entrada en vigor