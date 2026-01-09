Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Adrenalina, por i lògica a parts iguals: vuit escape rooms que no et pots perdre a la Catalunya central

Des d'autèntiques cases del terror fins a llargues expedicions a l'aire lliure completen l'ampli ventall d'activitats que hi ha disponibles a la regió

El rostre de la nina Annabelle a l’entrada de Cindy Escape Box, a Sant Fruitós

Xavi Moraleda

Manresa

Es tanca la porta i s’activa el cronòmetre. Quedar-se bloquejat no és una opció. El que toca és aguditzar els sentits i la lògica per resoldre les proves com més aviat millor. D’això tracten els escape rooms, unes propostes que han deixat de ser una simple activitat puntual per convertir-se en un gran reclam capaç d’atraure tant veïns del municipi com també visitants. A la Catalunya central n’hi ha una gran varietat, que van des d’autèntiques cases del terror fins a llargues expedicions a l’aire lliure.

Endinsa't en un tètric convent

El terror és l’autèntic protagonista al Cindy Escape Box de Sant Fruitós de Bages i tant és així que no hi ha persona que en sortir no acabi amb el pols accelerat. La seva proposta debut, que encara es pot gaudir, és ‘Blasphemia’, en què els participants han de superar una sèrie de proves dins un antic convent maleït.

Una monja que sorpren als assistents en una de les estances del recinte

Una monja que sorpren als assistents en una de les estances del recinte / Dani Casas

Una illa de malson

L’altra opció que tenen disponible al municipi bagenc és ‘La isla de las muñecas’. Aquesta permet explorar pertorbadors espais inspirats en una illa mexicana plena de nines i que existeix en la realitat.

Una de les estances de l'escape room 'La isla de las muñecas'

Una de les estances de l'escape room 'La isla de las muñecas' / Dani Casas

Una casa encantada que amaga secrets

T’atreviries a endinsar-te en una casa encantada que arrossega una llegenda plagada de fets sobrenaturals? Si la resposta és sí, la premiada proposta ‘Until dawn’ de La Clau Room Escape de Manresa és la teva opció. Durant una hora i mitja, els participants hauran d’unir esforços per resoldre diferents proves sense que els paralitzi la por.

Jocs, competició i astúcia

Pels que busquin una experiència més competitiva, La Clau Room Escape també disposa de ‘Game-on’. En aquest cas, els participants hauran de formar parelles que hauran de fer els mateixos reptes al mateix temps. Els vencedors seran els més ràpids, astuts i estratègics.

Participants competint en el ‘Game-on’

Participants competint en el ‘Game-on’ / La Clau Room Escape

El misteri de la pedra alquímica

I pels amants de la fantasia, hi ha ‘La pedra alquímica’, una experiència que té lloc en una botiga d’antiguitats i que, per superar-la, s’han d’obrir unes caixes que amaguen els diferents elements: foc, terra, aigua i aire. La llegenda diu que, si es reuneixen tots quatre, es revelaran els secrets de la Pedra Filosofal. Aquesta darrera proposta, fins i tot es pot "demanar per emportar" per fer-la a casa.

Quatre joves fent l'escape room &quot;per emportar&quot;

Quatre joves fent l'escape room "a domicili" de ''La piedra alquímica' / La Clau Room Escape

Una bomba a punt d'explotar

Una bomba d’última generació explotarà en 90 minuts. Estàs tancat a la mateixa estança i has d’esbrinar com desactivar-la. Sota el nom de ‘Boom Escape', aquesta és una de les engrescadores propostes que pots gaudir a Igualada de la mà de Runaway Escape Room.

La sala ‘Boom Escape’, on s’ha de desactivar la bomba

La sala ‘Boom Escape’, on s’ha de desactivar la bomba / Runaway Escape Room

Un fosc viatge a l'edat mitjana

També a la capital de l'Anoia, i amb un caire més històric, hi ha disponible ‘Venganza’, un desafiament que us farà convertir en cavallers medievals per acabar amb la tirania d’un cruel príncep.

Una de les estances de l'escape room 'Venganza'

Una de les estances de l'escape room 'Venganza' / Runaway Escape Room

20 hores d’aventura per la muntanya

Per als claustrofòbics, aquesta és la vostra opció: una expedició de tot un cap de setmana en què s’han de superar reptes i resoldre enigmes pels boscos de Berga. Per fer-ho, els participants viatjaran al 1974 per sotmetre’s a un extens circuit d’entrenament ‘Scout’ i, així, esdevenir soldats preparats per a la guerra.

Essent el primer escape room a l’aire lliure creat al país, el projecte d’Escape Forest brinda, fins i tot, un lloc on dormir i àpats per als concursants. Puntualment, també ofereixen la mateixa experiència, però amb un punt més extrem: una apocalipsi zombi.

