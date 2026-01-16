Seguint les petjades dels dinosaures: els llocs que no et pots perdre per saber-ne la història
Una ruta pels jaciments del Berguedà, l'Alt Urgell i el Pallars que expliquen la vida de fa 70 milions d’anys
Potser perquè en sabem poques coses d’ells tot i que van dominar el planeta; potser, perquè les seves dimensions impacten; o potser perquè semblen extrets d’un món de fantasia. La qüestió és que els dinosaures desperten interès en petits i grans i a Catalunya hi ha una bona colla de jaciments que permet apropar-se a la seva història de forma lúdica i didàctica. Del Berguedà al Pallars Jussà, passant per l’Alt Urgell, aquesta ruta permet seguir les petjades que van deixar alguns dels últims dinosaures d’Europa fa 70 milions d’anys. Marques de petjades, però també ous, nius fossilitzats i restes d’ossos. I amb un nom com a principal protagonista: els enormes titanosaures.
Els dinosaures de Fumanya
Costa d'imaginar, però les muntanyes del Berguedà, un dia van ser una plana pantanosa. Per aquí, durant el Cretaci Superior, els titanosaures caminaven a poc a poc, enfonsant les potes al fang, i més de 3.500 de les seves empremtes han arribat fins als nostres dies. Formen l'impressionant jaciment paleontològic de Fumanya, al terme municipal de Fígols, que es pot visitar des de Setmana Santa fins a principi de desembre.
Les petjades van aparèixer en la paret d'una explotació minera a cel obert activa entre 1975 i 1986. La construcció del Centre d'interpretació Dinosaures Fumanya -amb propostes per a tota la família-, la instal·lació d'una passarel·la que permet apropar-se a les petjades i la col·locació de dos titanosaures de mida real (un adult de 14 metres de llargada, 4,40 metres d’altura i 1.750 quilos de pes i una cria de 3,5 metres de llargada, 1,9 metres d’altura i 150 quilos de pes) han convertit aquest punt de la Catalunya central en un lloc de visita obligada.
Dinosfera de Coll de Nargó
A l'Alt Urgell es conserva el jaciment amb la posta d’ous de dinosaure més gran recuperada a Europa. D'aquí va néixer fa deu anys el Centre Paleoambiental Dinosfera, espai d'interpretació de Coll de Nargó pensat per explicar com es reproduïen aquests animals. L’exposició compta amb audiovisuals, jocs interactius, fòssils reals, rèpliques i reconstruccions. Quant al jaciment d'ous pròpiament, es pot observar des del Mirador del Cretaci, una aproximació més restringida que fa anys per evitar actes vandàlics com el del 2015, que va suposar la destrucció d'una vintena d'ous de més de 65 milions d'anys d'història per part d'un desconegut.
Museu de la Conca Dellà
A Isona (Pallars Jussà), el Museu de la Conca Dellà dedica part de la seva exposició als dinosaures. Destaca la reproducció a mida real d’un Pararhabdodon isonensis, a més d’elements interactius que donen l’oportunitat de sentir els sons que emetien aquests animals i veure com eren per dins. A més, Isona és un bon punt de partida per fer excursions a dos jaciments: el d’Orcau 2, on es conserven desenes de petjades de titanosaures, i el de La Posa, on hi ha centenars de depressions que inicialment es pensava que eren empremtes de dinosaure i que finalment s’ha descobert que són forats creats per rajades cretàciques.
Per saber-ne més
Units sota la marca Dinosaures dels Pirineus, hi ha més centres de Catalunya que es dediquen a la difusió dels dinosaures: són el Centre d’Interpretació del Montsec de Meià i el Centre de Dinamització de Tartareu, a la Noguera, el Museu de l’Institut Català de Paleontologia de Sabadell i l’Epicentre de Tremp, al Pallars Jussà.
