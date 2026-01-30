A la caça d’un tresor de 1.500 euros: el repte creat a Sant Llorenç de Morunys que ha engrescat 400 persones
Després de resoldre vuit enigmes per obtenir les coordenades del lloc de Catalunya on es troba el premi, els equips participants competiran aquest dissabte per desenterrar el cofre
El joc de pistes Sácame de aquí ha estat dissenyat per Laia Flores i Cristina Fuertes, dues amigues del municipi piteu molt aficionades als escape rooms i a la muntanya
Vuit enigmes setmanals, unes coordenades i un cofre del tresor amb 1.500 euros amagat en algun indret de Catalunya. En això es basa Sácame de aquí, el repte immersiu ideat per Laia Flores i Cristina Fuertes, dues amigues de Sant Llorenç de Morunys, que ha engrescat prop de 400 persones en la seva primera edició. Després de vuit setmanes intentant esbrinar-la, el joc de pistes arribarà a la seva fi aquest dissabte i llavors es desvelarà la ubicació exacta on es troba el tresor. I només aquells que el desenterrin primer s'embutxacaran els diners.
Una de les particularitats del repte és que es desenvolupa en línia en un 90% i la resta es fa presencialment, un factor que garanteix la participació de persones de qualsevol lloc de Catalunya. El format del joc és ben senzill: des de principis de desembre els inscrits han anat rebent un enigma per setmana i, si n'encerten la resposta, van desbloquejant fragments de les coordenades on està enterrat el tresor.
En un primer moment s’hi van inscriure 70 equips, tot i que no tots han superat les diferents pistes. Un 12% han abandonat el repte i una part dels participants no han encertat tots els enigmes, fet que redueix les seves possibilitats de conèixer la coordenada exacta en comparació amb aquells que sí que els han resolt. Tot i això, "havent arribat a la setena pista, que es va enviar dissabte passat, ja es pot intuir el municipi on es trobarà. Així, tothom té temps per planificar-se i desplaçar-se fins al lloc", comparteix Flores.
I per garantir que tots els participants puguin competir pel premi final, a les 9 h del vespre d'aquest dissabte es desvelaran les coordenades completes per a tots. Llavors, només els quedarà confiar en la seva orientació i, per descomptat, agafar un pic i una pala per desenterrar el tresor.
Els enigmes han estat relacionats amb qüestions de cultura general i han seguit una temàtica de Nadal, ja que el repte ha coincidit de ple amb les festes. Pel seu grau de dificultat, de segur que els participants han hagut d’esprémer la seva lògica, creativitat i capacitat d’observació fins a límits inexplorats per resoldre’ls.
Per jugar-hi, els participants s'han hagut d'apuntar pagant una inscripció de 40 euros. A més, el repte es pot fer de forma individual, amb parella o en grups de fins a quatre persones. Això sí, aquests darrers ja s'espavilaran per veure com reparteixen el premi.
Un projecte nascut entre muntanyes
El projecte va néixer mentre les amigues feien una de les moltes rutes que solen fer per la muntanya. Totes dues fundadores són grans aficionades als jocs d'experiència immersiva i escape rooms, però sentien que sovint no ofereixen "un tracte personalitzat entre l'empresa i el client" ni "una experiència equitativa, en què tothom pugui participar fins al final". A banda, les fascinen les novel·les de misteri i, evidentment, els esports de muntanya. Llavors la Laia va verbalitzar: "Per què no creem un joc que fusioni tot això?".
I ben ràpid el van tenir llest. La idea els va sorgir el juliol de 2025 i a l'agost ja van començar a treballar en el disseny del joc i dels enigmes que els participants haurien d'anar resolent. Quan ja ho tenien tot més lligat van crear el seu web i compte d'Instagram (@sacamedeaqui.es) i, per a la seva sorpresa, van tenir una molt bona acceptació des de bon començament.
El primer de molts
"De Sant Llorenç, només s'hi han apuntat cinc famílies, la majoria dels participants són d'arreu de Catalunya", detallen. Aquells que han encertat els enigmes a hores d'ara ja saben el municipi on es troba el cofre i s'han planificat per passar-hi el cap de setmana. "Vindrà tanta gent que alguns ens han escrit dient-nos que no troben allotjament", expliquen.
Després de l’èxit de la primera edició, les piteues ja estan treballant en les pròximes. I, de fet, ja han rebut una oferta de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet perquè organitzin un joc immersiu emmarcat al municipi bagenc. «És una molt bona forma d’atraure visitants i de donar a conèixer els seus indrets més emblemàtics», segons Flores i Fuertes.
Sigui qui sigui l’afortunat que acabi desenterrant el cofre aquest dissabte, una cosa ja és segura: aquest no serà l’últim tresor que espera a ser trobat.
