Els nens de casa també fan 'six seven'?
Del Nou Congost als patis d’escola, la generació Alfa s’ha fet seva l'última moda
Al Nou Congost, hi ha un ritual que no falla: el públic canta "69" quan aquest número apareix al marcador. I és que poques vegades s'escapa la victòria quan els blanc-i-vermells arriben a aquesta xifra abans que el rival. Paraula de Chichi Creus. Però, des de fa uns partits, entre la canalla, ha arribat un altre costum importat directament dels Estats Units. Té lloc dos punts abans, al 67. La unió del sis i el set fa esclatar somriures a la cara de nens i nenes de la grada, que ho celebren movent les mans amunt i avall i cridant "six seven". Un fenomen de masses de la generació Alfa que va molt més enllà del bàsquet i que es repeteix a patis d'escola, pel carrer i, sobretot, davant d’adults que es queden sense saber què dir.
«Em surt sol»
Els qui tenen infants d'entre 6 i 15 anys al seu entorn ja fa setmanes que ho pateixen: "Six-seven" a tota hora i el moviment de les mans dels nens amb els palmells oberts mirant cap amunt com si estiguessin comparant el pes de dues coses inexistents. "Em surt sol, a classe i al pati", explica l'Enzo, que té 11 anys i és de Sant Joan de Vilatorrada. "Jo no ho faig, però a la classe es fa molt", afegeix l'Ainara, de Manresa i de 10 anys. Cap dels dos, però, sap explicar ben bé què hi ha darrere d'aquesta tendència, només saben que ho van veure a TikTok i que enganxa.
Si veus un infant i li fas el gest, segurament riurà i el repetirà. No se’l poden treure del cap. Les xarxes socials són plenes de vídeos d’infants apuntant-se a la moda i rient. Escenes còmiques en andanes, grades de pavellons i també aules. L’Anna, que és professora d’Infantil a Manresa, ho confirma: "A la classe, els nens ho fan molt, el gest amb les mans dient six seven. Tot i això, estic segura que la majoria no sap què vol dir".
Cançó, bàsquet i un ‘mem’
Pistes del perquè de tot plegat les aporta en Luca, de 8 anys i de Manresa: «Vaig veure un vídeo de Youtube d’un partit de bàsquet. Van fer un bàsquet, van arribar als 67 punts i un noi del públic va començar a cridar ‘six seven’». Aquest nen manresà es refereix a un vídeo que duu per títol Six seven kid i que és del març de l’any passat. Un clip que es va convertir ràpidament en ‘mem’ i que va ser el que va acabar de fer explotar el gest i de convertir-lo en viral, però el seu origen és anterior. Concretament, va néixer del fragment de la cançó Doot Doot (6 7), publicat pel raper Skrilla el desembre del 2024. El tema va guanyar fama a les xarxes socials, on acompanyava vídeos de jugadors de bàsquet professional com LaMelo Ball, que fa 2,01 metres, 6′7″ peus segons el sistema de mides americà.
Tyler Kinney, jugador de bàsquet d’institut, va contribuir-hi afegint-hi el gest: en una entrevista li van preguntar sobre què li semblava una beguda de Starbucks que bevia i va respondre "six seven" fent el moviment amb les mans per indicar no sabia per quina de les dues notes es decantava.
De Google a Griezmann
Si busques «six seven» a Google, tota la pantalla tremolarà durant uns segons. El futbolista Antoine Griezmann l’ha afegit a la seva llarga llista de gestos per celebrar els gols i les grans marques no han deixat escapar l’oportunitat de treure’n partit: entre el 6 i el 7 de novembre de l’any passat, cadenes de restaurants com Pizza Hut, McDonald’s i Domino’s van oferir productes a 67 centaus. I a In-N-Out van decidir eliminar el número 67 del seu sistema de comandes pel rebombori que es generava als establiments quan els nens cridaven i saltaven en veure el 67 a la pantalla.
Diversió
Tot i que per a la majoria de la generació Alfa no té significat, realment vol dir res el gest del "six seven"? Tant en Luca com l'Enzo, insisteixen que no. "Ho fem perquè sí". I, segurament, aquí rau el què fa que els agradi. Hi ha qui l'utilitza amb cara de murri per intentar vacil·lar generacions més grans. Altres, per riure. Fins que arribi una altra moda. Segurament, el "six seven" s'extingirà amb la mateixa velocitat que s'ha expandit. L'Alejandro, de 8 anys i de Sant Fruitós, ho té clar: "Ara ja és vell, això era del 2025".
