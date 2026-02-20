La marca manresana que s'ha colat a armaris de tot el món
La roba de la marca manresana Amt.studio ha desfilat en tres ocasions a la 080 Barcelona Fashion i es ven arreu d’Europa, als Estats Units, al Canadà i a Corea
Amb una producció anual de 6.000 peces confeccionades de manera ètica, la marca ha seduït famoses de la talla de Rosalía, Úrsula Corberó, Georgina Amorós i Judit Neddermann
Peces bàsiques amb dissenys atemporals i produïdes al territori. Aquesta és la fórmula d’èxit amb què la marca manresana Amt.studio ha aconseguit fer-se un lloc als armaris de famoses catalanes com Úrsula Corberó, Georgina Amorós o fins i tot la Rosalía. Però això no és tot: la seva roba es ven arreu d’Europa, als Estats Units, al Canadà i a Corea, i ha desfilat fins en tres ocasions a la 080 Barcelona Fashion. Aquestes només són algunes de les grans fites que ha aconseguit el dissenyador de moda Adrià Machado (1994) des que va fundar la seva marca ara fa 10 anys.
"Des de petit, em fascinaven els aparadors de les botigues, tant per les peces de roba que s'hi mostraven com per les seves composicions. Moltes vegades eren espectaculars", explica. D'aquí ve la seva passió per la moda i el retail (venda al detall), que més endavant el portarien a estudiar a l'escola de disseny i arts visuals LCI Barcelona. Nodrit per l'entorn purament creatiu en què es formava, va engegar la seva primera marca, especialitzada en dessuadores.
«Vaig començar sense cap ambició, com un hobby, i el projecte va anar tirant endavant de manera orgànica», recorda. Algunes botigues començaven a mostrar interès per vendre la seva roba i, mentrestant, compaginava la marca amb els estudis i les pràctiques. Les portes se li anaven obrint, fins que un dia una experta del sector li va llançar un: «Per què no ho intentes?». I ell va pensar: «Per què no?». Sense donar-hi més voltes, s’hi va dedicar de ple. Així va néixer Amt.studio.
Tan sols li va faltar un: «Per què no ho intentes?» que va anar seguit d’un «Per què no?». Llavors, va deixar les pràctiques i s'hi va focalitzar. I així va néixer Amt.studio, un projecte encara més gran i ambiciós que el primer.
A poc a poc es va anar fent un lloc en el sector fins al punt que va arribar a desfilar en tres ocasions a la 080 Fashion Barcelona, entre el 2018 i 2019, i el 2020 va ser finalista del concurs Who’s On Next de Vogue Espanya, creat per donar visibilitat, mentoria i suport a dissenyadors de tot l'estat. «Aquell va ser un any molt bo», apunta. Fins i tot va aparèixer a les revistes Glamour i Cosmopolitan. «Estàvem a tot arreu, però encara no teníem un bon impuls de vendes al darrere», comparteix.
Malgrat això, Machado confiava en el procés (trust the process, que diuen en anglès). Des d’un principi, tenia clar que volia fer roba de forma ètica i local, «però en aquell moment quan algú escoltava això s’imaginava roba vella i que raspa. Per sort, ara s'entén com el que és», celebra. Així doncs, va començar a produir les seves peces en fàbriques tèxtils petites de Manresa, Igualada, Sabadell i Mataró amb què comparteixen filosofia.
A Amt.studio destaquen els “bàsics atemporals, però amb un gir que els fa únics”, parant una atenció especial als teixits perquè, en dur-los, se sentin suaus, còmodes i agradables. Venen tota mena de roba femenina i unisex, però, segons Machado, el que més triomfa són les samarretes i els jerseis de punt circular o de tricot. "Produïm amb materials de qualitat i amb empreses locals i ho expliquem perquè es tingui en compte, però sembla que ho valoren més compradors estrangers que no pas els d'aquí", comenta.
I tot i que la producció local és una de les seves apostes més clares, assegura que a Catalunya no és on ven més «ni de bon tros». De fet, el gruix més gran de compres es fan a Alemanya, «potser perquè allà no opten tant pel fast fashion», apunta. La seva roba, però, es ven arreu d’Europa, als Estats Units, Canadà i Corea; i té showrooms físics a París, Anvers, Copenhaguen, Nova York i un d’itinerant a Alemanya.
I a banda de conquerir gairebé el món sencer, la marca també ha robat el cor d'un munt de famoses catalanes. Des d'actius com Úrsula Corberó o Georgina Amorós, passant per cantants tan reconegudes com Rosalía, Judit Neddermann, Rita Payés o en Miki Núñez, i fins a influencers com Alba Miró o Nina Urgell.
De casualitat en casualitat i amb molt d’esforç al darrere, Adrià Machado ha fet que la seva roba travessi fronteres que semblaven impossibles. La clau, diu, és «créixer sense perdre l’essència», guiat per l’ètica, el respecte per la moda i el compromís amb la producció conscient. Aquesta fórmula ha situat Amt.studio al mapa mundial, demostrant que també es pot triomfar mantenint-se fidel als ideals.
