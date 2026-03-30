Un trosset del Japó enmig del Solsonès: l'hotel que combina les arrels catalanes amb la serenitat del país nipó
El Japó és un destí cada cop més de moda, per això l'hotel de Puigpinós, a Lladurs, ofereix l'experiència perfecta per a aquells que somien dormir en habitacions cobertes de tatami i futon i passar el dia vestits amb yukata
Tots els àpats són de gastronomia del país asiàtic i s'ofereixen tallers de cuina, de cal·ligrafia japonesa, sessions de ioga i massatges
Ella, de Lladurs (Solsonès). Ell, del Japó. Es van conèixer a l'institut a Solsona i, fruit de la seva relació, va néixer l’hotel rural japonès de Puigpinós, un projecte que fusiona les arrels catalanes de l'una amb les japoneses de l'altre per crear una proposta única al territori. Aquesta és la història de la Nuri Jou i d'en Tessin Sano, els propietaris de l'hotel que, de portes enfora, sembla una masia rural qualsevol, però, de portes endins, una autèntica casa del país nipó on la calma i la serenitat es respiren en cada racó.
La masia i la finca on es troba, al terme de Lladurs, sempre han pertangut a la família Jou. "Anys enrere es treballaven els camps, però van acabar quedant en desús", detalla. En Tessin, d'altra banda, va arribar amb la família a la capital del Solsonès quan tenia 12 anys per la passió del seu pare —que és historiador de l'art especialitzat en el romànic— per l'Orant de Pedret, la pintura mural que es conserva al Museu de Solsona. Amb el pas dels anys van tenir dos fills i el 2015 van començar a pensar a emprendre el projecte de l'hotel. Tot i això, després de temps d'estudis, reformes i una pandèmia entremig, no va obrir fins a l'abril de 2022.
Amb una decoració exquisida i en un emplaçament privilegiat, envoltat d'un extens paratge natural, l'hotel disposa de vuit habitacions amb una capacitat màxima d'unes vint persones. Perquè els hostes visquin una experiència plenament japonesa, algunes disposen de tatami i futon a terra, per dormir tal com tradicionalment es fa al país nipó, i tan bon hi arriben, se'ls lliura el seu yukata —una mena de quimono— i unes sandàlies perquè s'hi sentin còmodes. A l'exterior, a més, hi ha una piscina i una àmplia zona de gespa on es poden fer tota mena d'activitats.
Més enllà d’una simple estada, l’hotel ofereix tota una experiència. Com explica Sano, tots els àpats són de gastronomia tradicional del país asiàtic i s'adapten a cada estació de l’any, com tàrtar o chawanmushi (una mena de flam salat amb verdures i bolets); també s’hi organitzen tallers de cal·ligrafia japonesa —impartits pels seus pares— i, puntualment, de cuina —impartits pel germà—. A banda, fan sessions de ioga i massatges.
"El Japó està de moda"
El Japó és, cada cop més, un destí de moda. "Sigui per la seva gastronomia, pel fenomen del manga i l’anime o per la cultura japonesa en si mateixa, és cert que està molt en auge", comparteix Jou. I ho diu amb propietat, ja que el matrimoni també dirigeix una agència de viatges que organitza estades al país. Això explica l'èxit de l'hotel. "Bona part dels hostes són persones a qui els atrau tot aquest món i es prenen l'experiència com un primer tast o per rememorar les seves vacances al Japó, si ja hi han estat. Fins i tot, hem acollit un casament", afegeix.
La serenitat és, sens dubte, l'estat d'ànim que regna a l'espai. I no és casualitat. La cultura japonesa es basa en la religió sintoista, que, com detalla Sano, venera les deïtats sobrenaturals de la natura —com les de la muntanya, del riu o del bosc—. "La serenitat prové d'aquí; és un corrent que advoca molt per la calma i la reflexió", valors que impregnen l'ambient.
Abans de ser hotel, la casa va ser remodelada de cap a peus. I en el procés, arquitectes catalans i d'altres de japonesos —tot i que establerts a Barcelona—, van col·laborar per conservar els trets més característics de la masia, alhora que deixaven espai per incorporar-hi els d’una casa tradicional del país asiàtic. I el resultat és tan bo que la Nuri i en Tessin se'l senten ben seu: "Els nostres dos fills són mig japonesos i mig catalans, igual que l'hotel. Per això el sentim com el tercer; com una representació del que som".
Subscriu-te per seguir llegint
