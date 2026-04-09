Eurovacances, 40 anys viatjant amb estil propi
Hi ha agències que venen destinacions i n’hi ha que, a més, construeixen una manera de viatjar. Eurovacances pertany a aquesta segona categoria. L’any 2026 celebra els seus 40 anys de trajectòria, una efemèride que no només parla de permanència, sinó també de coherència: des de la seva fundació, el 1986, la firma ha defensat una manera molt concreta d’entendre les vacances, amb itineraris ben pensats, atenció al detall i una idea clara del que significa viatjar bé.
La història d’Eurovacances arrenca amb Miquel Pàmies, guia amb una llarga experiència que va decidir transformar el seu coneixement del món en un projecte propi. Així va néixer una proposta pionera en el seu moment: viatges amb excursions integrades, menús seleccionats, bons hotels, guies experimentats i un programa concebut perquè el viatger sabés des del principi què viuria i què pagaria. Aquell “nou estil” del qual parlava la marca en els seus inicis ha evolucionat amb els anys fins a convertir-se en un segell reconeixible, una identitat pròpia que avui continua plenament vigent.
En un moment en què organitzar unes vacances pot convertir-se en un petit laberint de tarifes canviants, condicions opaques i serveis fragmentats, reservar amb una agència de confiança torna a tenir més sentit que mai. No es tracta només de comprar un viatge, sinó de fer-ho amb la tranquil·litat de saber que al darrere hi ha un equip que dissenya els seus propis itineraris, revisa hotels i restaurants, adapta rutes quan la destinació canvia i acompanya el viatger abans, durant i després de la sortida. En el cas d’Eurovacances, aquesta filosofia es tradueix en una promesa molt concreta: grups acompanyats per guia des de Barcelona, hotels estratègicament situats, àpats seleccionats i la pràctica totalitat de visites i excursions incloses en el preu final.
Aquest model té avui un valor especialment rellevant: permet viatjar amb comoditat i amb context. Eurovacances planteja rutes que combinen allò imprescindible de cada país —monuments, ciutats, paisatges i museus— amb desviaments que permeten descobrir indrets menys evidents, sempre evitant, en la mesura del possible, les etapes maratonianes, les visites a contrarellotge i les aglomeracions. A això s’hi suma un altre tret diferencial: el guia d’Eurovacances surt i torna amb el grup, un element que aporta continuïtat, seguretat i una experiència molt més cuidada.
Amb aquesta filosofia de fons, la programació 2026 dibuixa un calendari especialment atractiu.
El juny arriba amb una combinació molt suggeridora de natura, paisatge alpí i grans clàssics. Sud-àfrica inaugura el mes com una de les propostes més ambicioses, mentre que Eslovàquia i els Dolomites ofereixen una Europa escènica i elegant, ideal per a aquells que busquen equilibri entre cultura i paisatge. També al juny destaca Tirol i Salzburg, un viatge especial per commemorar els 40 anys de l’empresa, així com el creuer per Croàcia, perfecte per deixar-se portar per l’Adriàtic amb el confort del format marítim.
El juliol canvia de registre i s’obre a itineraris de llarg abast. Ladakh representa la crida dels grans paisatges i l’emoció d’allò remot; Albània i Macedònia tornen a escena, i Canadà de costa a costa es perfila com un d’aquells viatges de gran format que condensen natura, ciutats i sensació de travessia. Són propostes amb un imaginari potent, molt adequades per a un lector que no busca només descansar, sinó tornar amb la memòria plena.
A l’agost, Eurovacances aposta per una barreja molt intel·ligent de destinacions llunyanes i properes. Tirol i Salzburg repeteix sortida, mentre que l’Índia del Sud i Galícia comparteixen protagonisme en un mes que combina espiritualitat, exotisme, patrimoni i paisatges verds. Poc després arriben també Guatemala i Noruega, reforçant una proposta estiuenca que apel·la tant al viatger que busca immensitat natural com al que s’interessa per cultures fascinants i experiències autèntiques.
Amb el setembre apareix aquella sensació deliciosa de viatjar quan les destinacions recuperen un altre ritme. Aquí brillen amb força les Repúbliques Bàltiques, i tornen també Eslovàquia i els Dolomites, que repeteixen programació després de les seves sortides de juny. És un mes especialment interessant per als qui valoren una climatologia amable, menys saturació i una experiència més serena.
I després arriba l’octubre, territori natural dels grans viatges. La programació d’Eurovacances concentra aquí algunes de les seves propostes més aspiracionals: el creuer per la Polinèsia, Indonèsia, Japó, l’Índia del Nord, Laos i Cambodja, el sud dels Estats Units i Chicago o Samarcanda. És un ventall de grans rutes pensades per al viatger que entén el viatge com una experiència gran, total i transformadora.
Potser aquí rau el valor principal d’Eurovacances en el seu 40è aniversari: haver mantingut una idea clara de qualitat en un sector que ha canviat molt. L’empresa revisa els seus itineraris de manera constant perquè les destinacions evolucionen, canvien els horaris, les rutes, els hotels i fins i tot els restaurants; tanmateix, el seu estil es manté. I això, en el fons, és el que continua buscant bona part del viatger contemporani: no només una destinació atractiva, sinó una manera fiable, còmoda i ben acompanyada de descobrir-la.
Viatjar, al capdavall, sempre ha estat una manera de mirar el món. Fer-ho amb una agència que fa quatre dècades que perfecciona aquesta mirada marca la diferència
Eurovacances és una agència amb una trajectòria molt consolidada, fundada el 1986, que ha fet dels viatges acuradament dissenyats, l’acompanyament expert i una proposta de qualitat el seu segell diferencial. La marca posa el focus en itineraris molt treballats, amb confort, hotels i restauració seleccionats, totes les visites i àpats inclosos, i un estil propi que busca combinar els grans imprescindibles de cada destinació amb experiències fora dels circuits més massificats. A més, amplia el seu univers viatger amb propostes com SOLORUTAS, orientades a rutes amb moto per a un públic més experiencial, tot i que el cor d’Eurovacances continua estant en la seva manera personal i molt curosa d’entendre el viatge.
MÉS INFORMACIÓ A: https://www.viatgeseurovacances.net/
