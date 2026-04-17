Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
C-55Protesta contra ICLPlanta biogàs a Sant FruitósPlans cap de setmanaSopar AlthaiaRosalíaConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

Les “coffee parties” arriben a Manresa amb una proposta d’oci diürn impulsada per dos DJ

El bar restaurant l'Abismal acull aquest diumenge, de 10 a 15 hores, una festa matinal amb música electrònica i cafè d’especialitat

Captura d'un dels vídeos promocionals de 'Coffee Party by Sisolo'

Alba Díaz

Manresa

Un DJ punxant música, públic ballant i un ambient festiu en ple matí de cap de setmana. Aquest és el plantejament de les anomenades coffee parties o coffee raves (festes del cafè, en català), un format d’oci diürn que ha guanyat popularitat en els darrers mesos i que aquest diumenge, 19 d’abril, arribarà per primera vegada a Manresa de la mà de Coffee Party by Sisolo.

Darrere de la iniciativa hi ha el DJ resident de Manresa Kevin Leal i el seu soci Robert Sim, creadors del projecte i organitzadors de l’esdeveniment. En declaracions a aquest mitjà, Leal explica que la idea neix arran de la seva presència a les xarxes socials: “Ho vam veure per TikTok, perquè són actes molt relacionats amb la música i l’algoritme ens els mostrava. Vam veure que l’any passat se’n van fer a Barcelona amb molt d’èxit i jo ja tenia el rum-rum de fer-ne un a Manresa”.

L'esdeveniment tindrà lloc al bar restaurant l'Abismal, al Passeig Pere III, 48, entre les 10 i les 15 hores. La proposta, amb accés gratuït, combina sessions de música electrònica amb una oferta de cafè d’especialitat, sucs frescos i còctels, en una aposta per un model d’oci alternatiu al nocturn. Pel que fa a la part musical, els mateixos organitzadors seran els encarregats de punxar sota els noms artístics de Nadda i Knxa. Els sets combinaran música electrònica amb referències conegudes i gèneres que van des del house i l’afro house fins a hits populars.

Més enllà de l’experiència musical, Leal subratlla que la iniciativa també respon a la voluntat de generar nous espais de socialització: “Volíem crear un espai on la gent que no vol sortir de festa de nit tingui una opció diürna, i també fer comunitat a través de la música". La col·laboració amb l’Abismal sorgeix del vincle previ amb els seus propietaris. “Havia treballat amb dos dels responsables del local, el Pere i el David, en una discoteca. Són els únics del sector de la restauració que conec, i com que també els agrada aquest món sabíem que la proposta els encaixaria”, explica. L'Abismal va aixecar la persiana el 2024 sota la direcció d'un equip jove i amb solucions gastronòmiques per als matins, migdies i nits, i també per a l'hora del vermut.

La d'aquest diumenge serà la primera coffee party que se celebra a Manresa sota aquest format, tot i que els organitzadors no descarten donar-li continuïtat si la resposta del públic és positiva.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
La febre per les "coffee parties" aterra diumenge a Manresa amb una matinal amb DJ i cafè a l'Abismal

Les bandes sonores tornaran al festival de Sant Fruitós per l'èxit de públic assolit

Diego Ocampo recupera Louis Olinde i Dani Pérez per assaltar el Bilbao Arena

Detingut després d'una persecució per Igualada i de fer bolcar un cotxe dels Mossos

Sánchez i Lula exhibeixen la seva aliança anti-Trump amb la firma de 15 acords: «Quan es produeixen retrocessos en democràcia, apareix el feixisme»

El Covisa Manresa vol segellar la permanència a la pista del cuer

Un estudio internacional concluye que la medicina basada en valor mejora la calidad asistencial y reduce el coste para el contribuyente

Paradís de tulipes amb vista al Pedraforca: fins quan es pot visitar?

