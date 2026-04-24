5 consells
Sunsi Albets, fotògrafa de casaments: "He vist persones molt estressades en lloc de gaudint de la boda"
La solsonina, que ha immortalitzat prop de set-cents enllaços, doncs cinc consells a futurs nuvis
Quan la fotògrafa de casaments Sunsi Albets Ribera (Solsona, 1974) parla de la seva feina, ho fa amb passió. «És que ho visc així, visc les bodes amb empatia, perquè això m’ajuda a connectar amb les parelles», explica. Ja fa 24 anys que es dedica al món de la fotografia i ha immortalitzat gairebé 700 casaments. Per això té clar què han de fer i què no les parelles que es volen dir el «sí, vull» i té preparats cinc consells. Un avís: la seva feina forma part d’un d’ells.
Formada a l’escola internacional Grisart de Barcelona, l’art és quelcom que Albets sempre ha dut a les venes. D’adolescent pintava, però uns fascicles sobre l’art fotogràfic la van acabar duent fins a les càmeres. «Va ser casualitat descobrir-les», diu aquesta solsonina de cul inquiet que no para de buscar quina és l’última tendència del sector. «És el que em té atrapada i viva», reconeix.
Durant l’últim quart de segle, especialment en els darrers deu anys, ha vist evolucionar artísticament el sector i com ha crescut el reconeixement del fotògraf de bodes. «Quan vaig començar, la fotografia de casament no tenia cap glamur i, si et volies dedicar a l’artística o a la documental, ho havies de compaginar, juntament amb les fotos d’estudi i de família, per guanyar-te la vida», recorda. No se'n penedeix del camí escollit: «S’ha passat d’un tipus de fotografia estàtica a tenir llibertat, més creativa i en constant evolució. Cada dos o tres anys canvien les tendències. Suposo que és culpa de les xarxes, però, com tot, això també va molt de pressa».
El seu secret per aconseguir unes bones fotos de casament, diu, és que sempre intenta «ser part de la celebració, connectar amb la parella i no parar de mirar». Sap quan la imatge important no és qui parla, sinó la cara que posaran els nuvis en sentir-lo. Quan hi haurà una mirada o un petó. Per això la demanen, també, parelles estrangeres. I és que Catalunya és una destinació wedding.
Cinc consells per gaudir del casament
Per a futurs nuvis, té cinc consells. El primer, deixar-se ajudar. Albets recomana posar-se en mans d’un especialista en esdeveniments. «Va bé per la salut de la parella», afirma. «Comences a preparar un casament amb molta il·lusió, però sacrifiques molt temps i s’acaba fent pesat».
El segon: «Feu el casament a la vostra manera, sense protocols, que sigui autèntic». Explica que ha vist massa parelles que acaben fent coses perquè tothom les fa i no surt bé: «Per què has d’obrir el ball, tu, si et fa vergonya? Si no vols tallar el pastís, no el tallis... Fugiu dels protocols, sigueu vosaltres».
També és important deixar fluir la festa. «Els nervis formen part de la celebració, però no cal patir per tot. Tots els professionals saben què han de fer a cada moment. He vist persones molt estressades en lloc de gaudint. El dia passa molt ràpid i s’ha d’absorbir cada moment».
I el menjar. «És de les coses que tothom se’n recorda», fa notar Albets. Per això, aconsella «donar-li importància, t’hi gastis més o menys pressupost».
I per últim, «la fotografia i el vídeo». La solsonina recomana assegurar «quant material gràfic millor». «És -remarca- el que us quedarà per sempre, el que d’aquí a 10 anys, 20 o 30 anys us farà recordar cada moment del casament». I, en aquest punt concret, un consell extra: «buscar algú amb qui hi hagi connexió, amb qui us sentiu còmodes i que el seu estil us representi».
Subscriu-te per seguir llegint
